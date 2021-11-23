房產交易時常發生房屋瑕疵糾紛，新屋都可能有瑕疵問題，中古屋就更不用說了。有網友買中古屋，屋主有鋪木地板，發現其中一處有凹陷，擔心裡面有問題，「能要求屋主拆開確認嗎？這些瑕疵是要自己承擔嗎？」；底下有網友解答，可能需自行處理，也有內行人分享自身經驗，「我朋友買鋪木地板的房子，拆除才發現是超級可怕的嚴重白蟻」、「可能爛了，要有心理準備」。

1名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文，近期買了一間中古屋，貸款已經過過了，就等自行驗屋沒問題後，就撥款交屋，但她發現屋主鋪的木地板，有一處有凹陷感，擔心裡面有問題。

原PO引述屋主的說法，稱是下面有好幾層磁磚，外加鋪隔音墊，最上面才是木地板，推測可能是因此才不平整，但原PO則認為其他地板很平整，擔心凹陷處是裡面有問題，有意想要求仲介協調屋主拆開確認或改善，「如果仲介說中古屋就是現況交屋，這些瑕疵都是我自己承擔嗎？」。

貼文曝光後，大多網友認為自行處理，「自行處理」、「如果撬開木地板你不買那不就白忙一場，你知道撬開木地板有多麻煩嗎？如果我是屋主我才不會理你」、「中古有小瑕疵不是很正常嗎？」、「反正都要舖新的，全拆了吧」、「你是買裝潢嗎？買賣中古屋一般水電瓦斯暢通，無滲漏水就算ok」、「那不叫瑕疵，那叫使用痕跡」。

此外，有部分網友為原PO推敲可能情形，並分享遇到的慘痛經驗，「地板若是熱漲冷縮隆起，拿掉破損的磁磚，鋪上看起來像木地板的塑膠地板，若是下面鋪一層泡棉，久了之後，就會有凹陷感喔」、「可能爛了，要有心理準備」、「凹陷就一定要有拆的打算，裡面有可能泡過水」、「我朋友買到鋪木地板的房子，結果請人來拆除才發現是超級可怕、超級嚴重白蟻，地板被白蟻啃蝕嚴重，白蟻跟漏水一樣很可怕是瑕疵」。