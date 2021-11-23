今年新創立的「台灣頂級職業籃球大聯盟(T1 聯盟)」聯名台灣運彩共同推展國家體育運動，首季開幕戰11/27(六)將由南北雙強「台啤英熊」與「高雄海神」於台北天母體育館揭開序幕，精彩可期，值得期待。

T1聯盟與台灣運彩聯名 共同推展國家體育運動

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

10/29(五) T1聯盟元年開賽記者會上有媒體問到台灣運彩為什麼會想要冠名贊助T1聯盟，主要是T1聯盟不僅是一個職籃聯盟，同時也重視社會回饋，帶動台灣的運動風氣，這些想法和台灣運彩的理念符合。

T1-聯盟與台灣運彩聯名，共同推展國家體育運動。(台灣運彩提供)

T1在哪運彩就在哪。(台灣運彩提供)

台灣運彩一直致力於幫助國家運動產業發展，透過這次的合作，與T1聯盟攜手前進，努力實現共同期待的願景。我們都是希望從基層、從偏鄉然後透過職業化、產業化的帶動，讓運動的人才跟環境可以越來越好。

T1-Wish(台灣運彩提供)

聯盟提出【制定公平賽制強化賽事競爭強度，符合球迷期待】、【推出T1 Wish一系列活動，包括1.舉辦Woman Week活動關懷及帶動女性參與運動、2.透過聯盟明星努力的故事深入基層啟發並培育更多優秀的運動員、3.聯盟球員實地走入偏鄉啟動希望列車以及4.提供大專院校籃球員(UBA)未來就業培訓輔導等】及【推動國內職業籃球專業化】等，這些理念及活動都跟我們台灣運彩「誠信(Integrity)、關懷(Care)、專業(Professional)」的信念(載於台灣運彩官網https://www.sportslottery.com.tw/zh-tw/about-us/84)完全相符，所以我們台灣運彩很自然地就跟T1聯盟合作起來。

T1-Woman-Week(台灣運彩提供)

基層籃球培育(台灣運彩提供)

偏鄉希望列車(台灣運彩提供)

就業培訓計畫(台灣運彩提供)

T1 聯盟6個隊台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台中太陽、臺南台鋼獵鷹以及高雄海神，每隊例行賽都有30場賽事，主、客各15場，11/27開賽一路熱戰到明年5/1，隨即接著季後賽，喜歡籃球的朋友們可以盡情期待、觀賞及參與。