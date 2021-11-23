自2016年台灣政黨輪替，兩岸關係再次緊繃，加上隨後中美關係惡化，更加劇兩岸的緊張情勢，美國總 統拜登上臺後，「武統」台灣成為兩岸與全球的熱門話題。1996年台海危機的往事再度被提起，大陸上絕大部份的評論都認為，當年之所以沒有趁演習時一舉攻下臺灣，美國派航母介入與間諜洩密是主要原因，也因為如此才留下台灣問題成為現在美國掣肘中國的工具。然而實情真是如此嗎？

1995年前總統李登輝訪美造成兩岸關係緊張，連續數個月經歷3次中共導彈對台壓迫性的試射後，1996年共軍還在福建沿海組織了數次大規模演習，動員部隊總人數高達15萬人。期間美國派出航母戰鬥群航經台灣海峽，因當時盛傳中共可能藉演習兵力一舉對台發動戰爭，大陸官媒《央視》更以「千軍萬馬渡海峽，萬里驚濤把路開」形容當時演習部隊準備渡海完成統一的氣勢，因此許多大陸沿海居民看到大量部隊與裝備集結，都相信統一台灣的戰爭就要開打了，媒體上也傳出：不必害怕美國介入，「抗美援朝」形勢更加艱難，照樣打得美軍落花流水。

前總統李登輝1995年訪美，引發了1995-1996年台海危機。圖為李登輝抵達雪城機場時，受到美方政界歡迎。（圖／陳孔顧攝)

最後戰事終究沒有發生，讓許多人頗為不解。不久後傳出共軍少將劉連昆等人向台灣洩密事件，很多媒體與專家將96年未渡海完成統一的主因推給間諜洩密，這讓中共軍演未能達震懾臺灣的效果，同時還洩漏了當時共軍沿海部署與導彈參數等機密訊息，以致中共領導人最後一刻決定放棄渡海攻台計劃。在間諜案公布的當時就很缺乏說服力，但直至20年後仍有人深信不疑，有關說法也經常出現在許多分析台灣問題的文章當中。

1996年台海危機時盛傳中共可能藉演習兵力一舉對台發動戰爭，大陸官媒《央視》更以「千軍萬馬渡海峽，萬裡驚濤把路開」形容當時演習部隊準備渡海完成統一的盛況。圖為共軍在福建大規模演習。（圖／網路）

還有一些有關96年未渡海武統台灣背後原因的傳言，在每次兩岸關係緊張、對台動武話題流行時都會再次出現更新的版本。例如，當時共軍使用的導彈除了慣性導引之外，主要以全球衛星定位系統（GPS）為導引工具，而在最後發動渡海攻台前，中共發現美國人在GPS系統上動了手腳，因此放棄攻台計劃。傳言還認為，當時的狀況讓中共決心加速研發與建置北斗衛星導航系統，以免衛星導航工具受制於美國。

美國獨立號航母在1996年台海危機時扮演重要角色，該艦已於1998年除役封存。（圖／美國海軍）

隨著事件時間久遠，當年一些訊息不再具有機密性而逐步公開，有些分析人士經過仔細比對後發覺，96年聲勢浩大地演習只是對美台展示不惜一戰的決心，並無渡海發動兩棲登陸戰的打算。從當時兩岸的軍事裝備上分析，確實不具備足夠的優勢來發動兩棲登陸戰爭，反而可能讓企圖登島的共軍陷入災難性的敗局。

過去一般分析都認為，96年時台灣的空軍略優於共軍，中共空軍現代化戰機只有新購入的24架蘇-27具備較現代化裝備，而且還有部份未形成戰力。其他如殲-7、殲-8只能以近距空對空導彈與機炮為武器，數量與品質都不夠，難以抗衡當年台灣空軍的F-5、F-104與具備視距外攻擊能力的IDF戰機。何況當時台灣還有E-2預警機，可以提供戰場控管的巨大優勢。

中國首艘旅滬級052驅逐艦哈爾濱號。（圖／網路）

在海軍方面，中共艦艇雖然數量多，但大多數都是60年代到70年代水準，僅有一艘堪稱現代化的052型哈爾濱號驅逐艦，其他都是051型驅逐艦與053型護衛艦，再有就是噸位更小的導彈艇與砲艇。比起台灣當的佩里級、康定級、康定級與僅存的數艘「陽」字號，多數都裝備反艦導彈與防空導彈，相比之下中共海軍劣勢非常明顯。

1996台海危機期間，共軍進行兩棲登陸演習，由於艦艇與裝備仍不足，當時曾徵用不少民船來運送部隊與裝備，同時為了進行火力支援，還把陸軍的裝甲車、自走砲與火砲拉上大型民用貨船甲板當作艦砲使用。（圖／網路）

至於中共陸軍的裝備，在90年代中期還相當貧乏，幾種先進的坦克尚在研發與測試中，59式和69式中型坦克數量不足，水陸兩棲坦克火力欠佳，性能較好的79式與88式可以對抗台灣的M60，可是數量太少。此外則是師級單位機械化程度都很低，而且許多運輸車、步兵戰車、自走砲、火箭砲與武裝直升機大多部署在北方，對台一線嚴重缺乏重型火力與運載工具。火砲部份也因多數是仿造蘇聯，品質與數量都不足，而且還缺乏足夠運送火砲的艦艇，因此才會出現把火砲坦克架在民船上對岸上進行火力支援的做法。因此才有人認為，首批登陸的共軍沒有充分的火力與後勤支援，可能很快就會被趕到海裡去。

1996年共軍兩棲部隊的重型裝備不足，例如兩棲裝甲車，運輸能力也有限。更重要的是海空軍無法給予兩棲部隊足夠的支援。（圖／新華社）

整體來看，當年在戰機與艦艇品質與數量，以及陸上重型武器與機械化程度來看，共軍沒有足夠的優勢來壓制台軍，雖然還有200多枚彈道彈，就算全部打完，也難以屈服對手。如此還要加上渡海後進行高難度兩棲登陸作戰，以及在一旁虎視眈眈的美軍，這場戰爭實在沒有勝算。而現在96台海危機距今已1/4個世紀，這20多年又是大陸經濟、軍事突飛猛進的黃金時期，如果再發生台海危機，美國已不會像25年那樣好整以暇地派2個航母戰鬥群在台灣海峽冷眼旁觀，而是會躲到台灣東部海外數百公里遠的位置隔海觀火。到時台灣能不能頂住壓力，恐怕很難樂觀。