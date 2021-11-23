氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

冬意越來越明顯！受東北季風或大陸冷氣團影響，今（23日）中部以北、東北部及東部天氣較冷，加上輻射冷卻，今天部分空曠地區可能出現12至13度低溫，今日台灣本島平地最低溫出現在04：46桃園茶改場的12.3度。另水氣增多，氣象局今早針對台北市、新北市、基隆市發布大雨特報，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

今日東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；臺灣北部、東半部地區、中部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明日東北季風或大陸冷氣團減弱，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東半部地區及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

今日東北風明顯偏強，雲林以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義至屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

周三（24日）東北季風或大陸冷氣團開始減弱，清晨仍偏冷，中部以北及東北部低溫只有13到15度，白天北部、東北部及東部高溫回升至20度以上，其他地方則超過24、25度；東半部地區及大台北山區仍會降雨，其他地區為多雲到晴。

周四（25日）氣溫雖然持續回升，不過南方雲系也在北移，台灣附近水氣增多，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。周五至下周日（26日至28日）東北季風再增強，北部及東北部天氣較涼；偏東風帶來較多水氣，東半部降雨有機會明顯些，北部地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲時晴。

紫外線方面，今天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣為「低量級」，其他縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達「橘色提醒」等級。

此外，今天東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海陣風也較強，鄰近海域並有較大風浪；此外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海上及海邊活動請特別注意安全。