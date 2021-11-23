行政院第二期的社會安全網計畫。（取自行政院官網）

桃園超商店員勸戴口罩卻因此喪命，引發譁然，蔡英文總統上任以來力推的「社會安全網」政策，被抨擊愈補愈大洞。內政部在超商案後，要求警察機關即刻加強超商巡邏，提高見警率。不過基層員警直言，當初鐵警李承翰也被精神病患殺害，社會安全網不該只是警察一頭熱。

為強化社會安全，行政院於2018年2月26日核定「強化社會安全網計畫」（107-109年），3年投入近70億元，從支持地方政府增設社福中心、充實服務人力、整合保護性服務，建構更完整綿密的家庭、社區支持網絡等方面，補綴社會安全體系的缺漏，期從根本控管消弭影響社會安全的各項風險因子。

第二期計畫則表定從民國110至114年，行政院長蘇貞昌強調，政府窮盡一切之力，推動「強化社會安全網第二期計畫」，5年預算較前期增加6倍、超過400億元，不但人力再擴增、薪資再提升，更強化各部會間跨體系與公私協力整合及專業合作，並規劃設置司法精神醫院及司法精神病房，支持病人復歸社會。院長期盼建構「多元可及、量足質優」的服務網絡，照顧到最需要照顧的所有民眾，讓台灣更幸福及安全。

然而，精神相關疾病病患傷人事件頻傳，日前的超商命案，政府第一時間即要求警方加強巡簽，對此一般警察多覺得「無感」，因超商本就是巡簽重點。一般來說，上午警察執行金融機構巡邏，深夜清晨就以超商巡簽為主。且原本就和轄內超商保持密切互動，執行不是問題；基層抱怨的是「為何總是頭痛醫頭、腳痛醫腳，全推給警察。」

北市某派出所所長直言，這類事件各種場所都可能發生，不侷限在超商，社會安全網是「精神衛生法」制度面問題，不單是加強巡邏就能補漏。諷刺的是，當初鐵警李承翰著制服在火車執勤，不也被精神病患殺害？街頭再多的警察，沒找出潛在病患，讓其就醫治療，又有何用。

2019年7月3日晚間，患有思覺失調症的鄭姓男子搭火車拒絕補票，在嘉義站被請下車，他情緒失控在車廂咆哮鬧事，鐵路警察局24歲警員李承翰獲報上車處理，卻遭鄭持刀刺傷腹部，失血過多不治，因公殉職。鄭一審無罪，二審改判17年，監護5年，最高法院今年6月駁回上訴，全案定讞。