《日股》日本股市23日休市 07:442021/11/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢勤勞感謝日，日股23日休市1天，24日正常交易。 中美雙利多 網通股高檔接棒 上市外資持股總市值 24兆新高 五檔上櫃股 今恢復融資券 Paytm上市大跌 印度IPO罩陰霾 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #勤勞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力積電12月6日上市 承銷價49.88元 04:102021/11/23 證券．權證 今日股市備忘錄 04:102021/11/23 證券．權證 年底行情衝 台股基金卡位 04:102021/11/23 投資理財 串連烏日霧峰 245路公車12月23日上路 04:102021/11/23 地方新聞 台股基金定時定額 10檔人氣王出列 04:102021/11/23 投資理財 比亞迪超車福斯 全球車企市值NO.3 04:102021/11/23 產業特刊 熱門股－佳和 放量強漲突破前高 04:102021/11/23 證券．權證 六檔2千金 最快今同框 04:102021/11/23 財經要聞 雙題材 散熱股紅通通 04:102021/11/23 證券．權證 財經熱門新聞 受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵 - 財經要聞 - 工商時報 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 大股東們「切心」拔掉林郭文艷殘餘勢力 他解開17萬小股東心中謎團 - 財經 富邦金買花旗消金 出奇招 - 財經要聞 - 工商時報 通膨席捲全球 亞洲這大國物價竟漲不動 背後原因令人鼻酸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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