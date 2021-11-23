來頡科技(6799)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第21家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

來頡實收資本額3.67億元，主要產品為電源管理IC，2020年稅前淨利1.46億元，每股稅後盈餘3.73元。

來頡以科技事業 申請上市
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