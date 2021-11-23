《證交所》來頡送件申請上市 07:442021/11/23 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 來頡科技(6799)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第21家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 來頡實收資本額3.67億元，主要產品為電源管理IC，2020年稅前淨利1.46億元，每股稅後盈餘3.73元。 來頡以科技事業 申請上市 高端疫苗 取得澳洲審查資格 台股基金定時定額 10檔人氣王出列 聯發等3檔 恢復信用交易 #來頡 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #來頡科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力積電12月6日上市 承銷價49.88元 04:102021/11/23 證券．權證 越南VinFast電動車 明年在美上市 04:102021/11/23 全球財經 股票質押借款 先看四條件 04:102021/11/23 財經要聞 全台首座火箭發射場域 落腳旭海 04:102021/11/23 生活新聞 挺過酷寒 12檔記憶體股強漲 04:102021/11/23 證券．權證 中信科技趨勢多重資產基金 熱募 04:102021/11/23 產業特刊 罷昶案補件 今繳6600份連署書 04:102021/11/23 政治要聞 防禿鷹 行庫融資 三重把關 04:102021/11/23 財經要聞 2022誰來做老大》嘉義縣 11人2任期滿 下屆大洗牌 04:102021/11/23 政治要聞 財經熱門新聞 受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵 - 財經要聞 - 工商時報 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 大股東們「切心」拔掉林郭文艷殘餘勢力 他解開17萬小股東心中謎團 - 財經 富邦金買花旗消金 出奇招 - 財經要聞 - 工商時報 通膨席捲全球 亞洲這大國物價竟漲不動 背後原因令人鼻酸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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