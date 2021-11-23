和康生(1783)總經理陳敬亭表示，和康生在德國MEDICA醫材展中，推廣膠原蛋白與玻尿酸針劑醫材，搭配日常保健品營養補充，如TCI 633自生玻尿酸益生菌，有助於術後恢復良好。觀展各國醫材客戶認為市場潛力大，有助於為品牌新增成長動能，並跨足保健領域。明年和康生也將與大江生醫(8436)合作，正式推出自有品牌保健品，和康生將同步佈局膠原蛋白與玻尿酸醫材、自有原料、自有品牌保健品，多重引擎拚明年高速成長。

和康生陳敬亭總經理認為，大江集團綜效在目前方初步展現，後續的顯著成長動能相對值得期待，現有產品醫材認證時間長，先前布局將於明年取6個新證號，未來可新增7個國家新市場，步入收成成長時期。與大江生醫合作開發的MAXICOLLAGEN三胜(月太)膠原，與MAXIHA多功能玻尿酸，透過跟大江全球62國通路，進軍全球市場。

和康生第三季毛利6900萬元，創掛牌以來新高，營業費用良好控管，營業利潤率22%，淨利率22%，單季EPS 也創下歷史新高，第三季EPS為0.42元。