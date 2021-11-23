台中市國中教師優遊技職學109年首次辦理後，獲得教師們高度肯定，一直探詢今年辦理期程。台中市政府教育局參考首屆參與教師們的意見後，訂今年11月至111年1月辦理「110學年度台中巿優遊技職學」。昨日於豐原高商舉辦「110學年度台中巿優遊技職學」啟動儀式，邀請高中、國中學校與會，會中新民高中帶來歡慶舞蹈，展現台中市技職教育蓬勃發展氣象。

教育局舉辦「110學年度台中巿優遊技職學」啟動儀式，邀請高中、國中學校與會，會中新民高中帶來歡慶舞蹈，展現台中市技職教育蓬勃發展氣象。(台中市政府提供)

「110學年度台中巿優遊技職學」統整本市25所技術型高中，為國中教師提供37場次、1600人次的技職研習課程，課程內涵豐富，包括工業類、商業類、家事類、農業類及藝術與設計類等群科的介紹，研習地點分散於山、海、屯及市區，讓國中教師可就近參與，減少舟車勞頓。

教育局長楊振昇表示，教育應以孩子為本，重視適性學習，提供成就未來的機會。(台中市政府提供)

另課程規畫包含邀請各類職人現身說法，及提供教師實作體驗，讓教師在實作中認識技職教育的樣貌，「以終為始」的學習，體會到應用於生活當中的各群科專業，並正確了解技職教育的內涵和發展趨勢，輔導本市國中學生能依其性向適性發展，選擇就讀技職科別。

台中高工「行動裝置與雲端系統控制」研習課程配合台中市雲端人才培育計畫，透過『雲』的介接串連地端與APP的溝通管道，進而使用APP控制開關或是了解地端的即時狀態，此次研習主要讓老師了解IoT的概念，並透過圖控積木程式理解coding的運作方式與邏輯。

明德高中「STEAM玩創意」研習課程結合幼保科童趣的幼兒教學、美容科芳香的生活美學及跨領域生活創意課程，讓老師體驗蒙特梭利課程及創意科學積木、芳療精油等，運用創造力及常見的生活科學原理發現自我的無限潛能，達成「家政」職群以促進人類更好的生活品質為發展目標。

教育局長楊振昇表示，教育應以孩子為本，重視適性學習，提供成就未來的機會。技職教育重視學生的適性揚才及習得務實致用的能力，在國中職業試探階段，師長們的引導扮演關鍵角色，教育局與學校會持續推動各項技職教育之體驗與試探活動，並提升教師的輔導知能，讓學生能獲得充分訊息後適性選擇發展。