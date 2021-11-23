臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

桃園超商店員21日疑因勸導客人戴口罩反枉死刀下，引發社會震驚，大批網友緊盯總統蔡英文臉書。蔡22日晚間在臉書上發文表示，政府會持續檢討近來的治安問題，並提出三大關切重點：要求內政部將強取締幫派犯罪、給予夜間工作者更多保護、對於嚴重精神疾病患者的身心狀況政府會持續追蹤。對此，媒體人朱凱翔發文諷刺蔡「不然咧？」文章僅3字卻獲逾4000讚，大批憤怒網友湧入留言。

蔡英文22日晚間9時18分再臉書發文表示，最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及今天的新北槍擊案。這幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討。

蔡英文提出三項關切重點：第一，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，我已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動；第二，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護；第三，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

朱凱翔隨後在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」轉發蔡英文此文，寫下「不然咧？」文章僅3字，截至出稿時間已獲得超過4000個讚、超過420則留言，網路迴響熱烈。網友紛紛回應：「為拜登的狗第一時間發文，自己國家人人被殺死拖那麼久」、「跟機器人有什麼不一樣，冷血冷漠毫無血性人性」、「廢話+屁話+幹話，只差夢話了」、「毫無感情的文字發言，冷血！」「她只是應觀眾要求應景發文如果當真你就輸了！」