美國聯準會主席鮑爾確定續任，眼前最大挑戰是控制隨經濟復甦不斷升溫的通貨膨脹。鮑爾認為通膨只是短暫加溫，如果事與願違，疫後時期貨幣政策加快緊縮在所難免。

美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布將提名鮑爾（Jerome Powell）續任聯邦準備理事會（Fed）主席，呼聲頗高的競爭者、理事布蘭納德（Lael Brainard）將出任副主席。兩人未來4年將與聯準會其他官員面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時期貨幣政策正常化的重大挑戰。

去年3月COVID-19重創全球經濟時，聯準會將基準利率砍到逼近零、大舉收購債券，並以多項緊急貸款計畫協助企業與地方政府度過難關，鮑爾明快果斷的危機處理表現獲得不少肯定。

新型冠狀病毒疫情期間，聯準會超寬鬆貨幣政策促使資金湧入股市，即使經濟與就業復甦多次因疫情回溫而受挫，美股大盤仍屢創歷史新高。同時，疫情造成全球供應鏈大亂，物價在需求回溫、游資氾濫之際蠢蠢欲動，通膨壓力從去年底開始明顯加重。

鮑爾年初多次強調通膨加溫只是短暫現象，但幾個月下來，供應鏈瓶頸依舊，原本局部攀升的物價漲勢愈來愈廣泛，鮑爾等聯準會官員不得不坦承先前預測失準，並警告高通膨持續時間可能比預期長。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）上週直言，聯準會堅持通膨只是短暫加溫的觀點有損其信譽，也不利拜登拚經濟與照顧勞工的政策目標。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增6.2%，創31年來新高；非農業就業人口與疫情爆發前巔峰相比還差420萬人，但缺工情況嚴重，帶動薪資加速上漲。各界都在觀察，通膨率如長期高於聯準會目標2%，鮑爾等貨幣政策操盤者的耐心何時會用光。

華爾街日報專欄文章寫道，鮑爾與布蘭納德等聯準會高層都希望且期待，通膨隨疫情相關障礙減少而降溫，但這項支撐鮑爾鴿派（主張寬鬆貨幣政策）立場的設想面臨愈來愈多風險。

鮑爾2018年2月出任聯準會主席時的經濟景況與現今大不同。他當時承接的是美國緩慢走出金融海嘯陰影的經濟復甦，通膨長期低於聯準會目標，讓他有餘裕在2019年暫停聯準會升息腳步。

COVID-19大流行後，鮑爾為協助就業市場復甦，鴿派傾向更為明顯。去年夏季，他與同僚大幅修訂聯準會政策架構，容忍通膨超出聯準會目標一段時間，彌補過去通膨偏弱的缺口，以利長期平均通膨率達到2%。

一般認為，隨著供應鏈正常化、能源價格漲勢停頓，明年通膨應該會緩和。聯準會官員與多數民間經濟學家認為，通膨率會在2%至2.5%間穩定下來。

如果通膨率持續高於3%，鮑爾勢必要改變設想並考慮大幅升息，防止經濟過熱。這種策略伴隨諸多風險，除衝擊股票、房地產等超低利率支撐的資產價值外，聯邦政府債務利息也會加重，導致預算赤字飆升；利率驟升也可能拉高失業率，就以往經驗來說經濟肯定會陷入衰退。

如果通膨恐慌最終證實只是「假警報」，聯準會可能不經意地讓經濟重回COVID-19大流行前低成長、低通膨、低利率的環境。

文章寫道，前美國總統川普施壓鮑爾採行寬鬆貨幣政策，繼任的拜登則承諾尊重聯準會超然獨立性。但拜登有其他方式影響貨幣政策，包括讓重視議題有別於鮑爾的人選填補聯準會7人理事會中的3個空缺。此外，鮑爾如無法控制物價壓力，也可能面臨在野的共和黨人抨擊。（編輯：郭中翰）1101123