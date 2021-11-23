大S（徐熙媛）和汪小菲的10年夫妻情走到盡頭，雙方在昨發聲明，證實他們已和平解除婚姻關係，大S和汪小菲互相感謝對方，並未提及財產分配，不過有知名人士指出，大S將保留名下的2棟市值共6億餘元豪宅，而飯店S Hotel則回歸汪小菲。

大S和汪小菲的婚姻風風雨雨，儘管兩人在今年3月才迎接結婚10周年，但卻在昨正式宣布離婚，而在大S和汪小菲在聲明中，他們互相感謝對方的陪伴和付出，並未提及財產分配，根據《鏡週刊》報導，大S將保留名下的2棟市值共6億餘元豪宅，分別是婚前就購入的國家藝術館，目前市值逾2億元，另一則是婚後購入的台北信義、也是大S目前的住所，目前市值4億餘元，其實，大S曾說過，因為汪小菲不是台灣籍，為了方便，汪小菲購入後就登記她名下，而大S在離婚後繼續保有房屋，也不必再辦理相關手續，如今看來，分產時大S不僅是贏家，也省下了許多手續。

至於，汪小菲以大S之名開設的飯店S Hotel，則將完全回歸汪小菲，原本擔任董事的S媽也會退出。其實，敢愛敢恨的大S和個性火爆的汪小菲，兩人在婚後都有為彼此改變，但冰凍三尺非一日之寒，除了個性差異及聚少離多，汪小菲不時在微博發表敏感的兩岸言論，讓帶著孩子在台北生活的大S非常困擾，兩人也為此多次爭吵，而壓垮婚姻最後一根稻草，則是汪小菲在6月發表的暴走言論。

大S鐵了心要離婚後，她委託知名婦權律師賴芳玉處理她與汪小菲的離婚，大S除了最在意小孩外，財產的是則全聽律師建議處理，因此很快地和汪小菲的委任律師呂月瑛達成離婚協議，雙方法院開庭一次就結案，而兩人辦妥相關手續後，則在昨發表共同離婚聲明。