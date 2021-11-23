第15輪疫苗今開放預約，提供輝瑞／BNT、莫德納第一、二劑，以及AZ第二劑，或是混打，符合資格對象總共有5類人，今上午10時優先開放BNT預約，下午2時再換AZ和莫德納，預約截止日皆是到明天中午12時止。

第15輪疫苗不僅開放BNT、莫德納第一、二劑，還開放疫苗混打，為避免1922預約平台因流量過大當機，此輪分為兩階段預約。今上午10時開放BNT第一、二劑預約，第一劑對象為12歲以上民眾；第二劑則為10月28日前已接種第一劑的18歲以上族群。

第15輪開放預約，可混打，3大疫苗全開放。（圖／指揮中心提供）

下午2時起則開放預約莫德納第一、二劑，資格為18歲以上民眾、10月28日前已施打莫德納第一劑的18歲以上族群；同時間也開放AZ第二劑預約，對象為9月30日前已打一劑AZ的18歲以上民眾，該族群可自由選擇再施打一劑AZ作為第二劑，或是選擇混打BNT或莫德納。

指揮中心表示，混打的副作用會比兩劑都打AZ更強烈，包括注射部位發生疼痛、倦怠、發燒的比例，都會比接種兩劑AZ高，有疑慮可請醫師評估後再接種。另外也提醒民眾，此輪預約收單截止日皆到明（24）日中午12時，開打時間則為11月25日至12月1日。