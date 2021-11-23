昨天在NBA場上湖人以121：116解決活塞，在這場比賽中湖人老大哥詹姆斯(LeBron James)和活塞史都華(Isaiah Stewart)出現肢體接觸，兩人爭搶罰球籃板時，詹姆斯動作過大用手肘打到了史都華，對方血流滿面，一度上前找詹姆斯理論，而今天聯盟判罰出爐，被吹2級惡意犯規退場的詹姆斯禁賽1場，史都華禁賽2場。

NBA: Stewart's suspension was for "escalating an on-court altercation by repeatedly and aggressively pursuing (James) in an unsportsmanlike manner."



James serves suspension Tuesday vs. Knicks for "recklessly hitting Stewart in the face and initiating an on-court altercation." https://t.co/4H08dXOZIY — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2021

而昨天美媒《CBS》依照聯盟的判例，推測詹姆斯可能遭到2至3場禁賽，但如今結果比預測來的少，另外為何被攻擊的史都華會被禁賽2場，NBA在官方通告中表示，因為史都華「升級了賽場衝突」，反覆帶有侵略性的衝向詹姆斯，而詹姆斯因為沒有再進一步挑起紛爭，所以沒有被判罰更嚴重。

昨天在比賽第三節剩9分18秒時，活塞的格蘭特(Jerami Grant)執行罰球，在籃下卡位的詹姆斯和史都華發生肢體接觸，但兩人卡位的動作相當大，詹姆斯沒有控制好力道，揮動左肘時打到史都華的右眼，對方當場血流滿面，而詹姆斯認為自己是不小心的，所以事後不斷想向對方道歉，不過史都華早就氣到失去理智。

Lakers’ LeBron James ejected for this blow to face of Pistons’ Isaiah Stewart pic.twitter.com/fsRtNJgekF — Ben Golliver (@BenGolliver) November 22, 2021

賽後裁判解釋對兩人判罰，認為詹姆斯對史都華肩部以上有不必要肢體動作，所以被判了2級惡意犯規，另外韋斯布魯克(Russell Westbrook)也被吹1次技術犯規，因為他當時上前幫忙，但讓事件呈現升級，沒有緩和的作用，而針對史都華被驅逐出場，裁判說：「他在發生衝突期間多次做出違反職業道德行為，所以領到2次技術犯規。」