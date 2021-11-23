台灣證券交易所審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報的第3季財報每股淨值資料，聯發(1459)迅杰(6243)欣巴巴(9906)三檔股票每股淨值回升至面額之上，今天起恢復融資融券交易。

此外，每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易有價證券共有寒舍(2739)麗嬰房(2911)立德(3058)秋雨(9929)等四檔。

倫飛(2364)每股淨值回復至票面以上，但先前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，因此繼續暫停暫停融資融券交易。

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聯發等3檔 恢復信用交易
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