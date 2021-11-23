新店區45歲何姓男子昨早（22）載小孩上學後，在自家別墅遭人「近距離」行刑式連開4槍，最後頭中2彈不治；兇手事後開著轉讓多次的「權利車」在市區不斷繞行，企圖規避監視器，警方最後在新店ikea找到棄置的車子，因兇嫌犯案手法熟稔、下手果斷，不排除是「代行者」槍手，恐有接應人幫助逃離台灣。

根據警方表示，兇手對於何男的作息相當熟悉，極有可能是何男熟識的親友，何男的妻子說「不理解好老公、好爸爸為何遭槍擊」；不過警方查出何男身分雖為咖啡豆貿易商，卻在2015年涉嫌進口未列毒品的化學原料，研發類似大麻味道菸草，甚至購買K他命、MDMA製作毒品，是否因毒品利益引法殺機仍待釐清。

警方最後在新店ikea找到棄置的車子，因兇嫌犯案手法熟稔、下手果斷，不排除是「代行者」槍手，恐有接應人幫助逃離台灣。（資料照）

何男22日上午6許開車載小孩上學，8時許返回住處將停車後，步行於前院樓梯遭嫌犯近距離連開4槍、倒臥血泊中，整個犯案過程不到10秒，何男因後頸部被擊中2槍宣告不治，警方在當晚6點在新店區ikea停車場尋獲凶嫌銀色小客車，但該車是「權利車」，從10月至今已經轉讓多手，增加警方辦案難度。

據自由時報報導，1名資深員警透露，開槍男子事先經過縝密規劃，了解何男行蹤路線後，直截朝何男身後毫不猶豫地開槍，事後再開著權利車繞行，試圖讓監視器視角混亂、逃過警方追查，行兇者疑似為訓練有素的「代行者」槍手，且事後有可能計畫逃離台灣，背後應有接應人，警方目前已在邊境進行截堵措施。