警方在新北市新店區ikea賣場的停車場內尋獲凶嫌汽車，追查發現是轉過好幾手的權利車。（翻攝）

新北市45歲男子何明勳，22日上午8時許載小孩上學後返家，在新店區花園一路自家門前遭不明人士近距離背後連開4槍轟頸，宛如行刑式槍決傷重不治，何妻不解「好老公、好爸爸為何遭槍擊？」。警方研判，穿著帽T、全身包得密不透風的凶嫌，相當了解何男作息，應是熟人，且計畫縝密，顯然早有預謀。

在北市經營咖啡豆貿易買賣的何男育有2子，一家4口住在新店「花園新城」別墅型獨棟住宅10多年。何男昨（22日）上午6時許開車載小孩上學，8時許返家停好車，步行在前院樓梯，突遭槍手從後連開4槍，當場倒臥血泊，凶嫌犯案不到10秒鐘，立即開車逃逸。

何妻向警方表示，丈夫交友單純，平時都會接送孩子上下學，工作內容也很單純，很訝異丈夫竟被槍殺。警方專案小組以車追人，發現凶嫌所開車輛是轉手好幾次的「權利車」，顯然是刻意準備。

且凶嫌身穿帽T、頭戴鴨舌帽、口罩，將全身包得密不透風，在何男家門外埋伏2小時，等他送小孩回家立即下手行凶，明顯掌握何男作息，研判應是熟人，且早有預謀。

一般兇殺案動機不外乎「情、仇、財」，警方指出，何男曾在2015年涉入製毒案，最後緩起訴，是否因毒品、商業糾紛引發仇殺，仍有待進一步追查，不排除任何可能。

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