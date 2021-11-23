佳世達(2352)委由臺灣銀行及第一銀行統籌主辦新臺幣120億元聯合授信案，佳世達董事長陳其宏表示，佳世達持續朝2022年高附加價值事業營收過半的策略目標邁進，以大艦隊的營運模式，策略結盟符合永續發展概念的醫療、智能方案、5G網通產業等隱形冠軍，積極發展高附加價值事業，為佳世達的永續經營奠定厚實的經濟基礎。

此次聯貸案將佳世達科技永續指標納入聯貸條件，於授信期限內，管理銀行依佳世達科技社會責任報告書所列環境、社會、企業治理相關表現，評估佳世達科技指標達成情形，給予相應的利率減碼，以鼓勵顧客達成ESG目標。

該聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款，由臺灣銀行及第一銀行擔任管理銀行，原預計募集100億元，在17家金融同業踴躍參與下，超額參貸221%，承諾金額達221億元，最終以120億元結案，顯示金融業對佳世達營運結合永續發展之策略目標給予高度肯定，並彰顯金融業除追求合理利潤外，亦能善盡企業社會責任。

佳世達從2007年發布第一本企業社會責任報告書以來，獲得各界肯定，2021年榮獲台灣永續獎多項大獎，入選富比士全球最佳雇主以及連續三年蟬聯HR Asia亞洲最佳企業雇主。

佳世達今年前三季每股獲利3.72元，超越過去十年全年獲利水準；在各事業均致力提升附加價值情況下，佳世達毛利率也從2017年的11.9%提升到前三季的14.7%，不僅創下十年同期新高，五年來也提升了2.8個百分點。