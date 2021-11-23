小編今天(23日)精選5件不可不知的國內外財經大事。里昂證券針對元宇宙受惠股的挑選，首要注重擁有科技領先優勢以保護獲利能力，而且要有大且穩定的市場規模，並搭上技術規格提升趨勢列車，並點出台系11大受惠股，台積電、聯發科兩大半導體箭頭基本面幾乎獲得外資圈一致讚賞。

【1】受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵

元宇宙概念紅透半邊天，繼摩根士丹利證券分別針對硬體與半導體開啟基本面深入探討，里昂、花旗環球證券同步出擊，看好元宇宙將是台系電子供應鏈最新的驅動引擎，里昂並點出台系11大受惠股，其中以台積電、廣達、瑞昱、玉晶光最值得留意。

【2】富邦金買花旗消金 出奇招

花旗（台灣）銀行出售消金業務，年底成交機率大增。市場人士透露，富邦金控同時競標台灣與大陸花旗消金業務，且祭出「花旗以賣價入股富邦金」的條件，同時買下花旗兩地消金業務之餘，提供花旗投資亞洲金融股的機會，為富邦金引進投資人強化資本，又讓知名外商銀行加碼台灣，四大好處大幅提高富邦金得標機率。

【3】防禿鷹 委託書制度大翻修

防市場派狙擊公司，財委會22日通過臨時提案，要求金管會與經濟部等相關單位，一個月內研議對徵求委託書的機構或業者，建立相關業別，強化控管；研議紙本委託書需完整授權、建立價購委託書認定準則、董監當選無效的訴訟機制、開放電子委託書的相關修法計畫與時程表；同時對銀行企金貸款是否有暗助禿鷹併吞上市櫃公司，進行專案金檢。

【4】楊金龍：升息讓台幣更強勢

中央銀行總裁楊金龍22日赴立法院財委會備詢，針對立委質詢台灣若跟進美國升息，對股、匯、房市的影響，楊金龍強調，以升息1碼（0.25個百分點）為例，可能因利差擴大，吸引更多資金流入，新台幣將有升值壓力。

【5】歐洲又爆封城 股匯警報響

歐洲爆發新一波疫情，繼荷蘭、匈牙利、斯洛伐克與捷克重啟疫情管制措施後，奧地利周一更採取全國封城，投資專家認為疫情復燃將導致歐洲經濟與股匯市承壓，歐元將回測16個月低點。