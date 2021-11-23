11月最後一周禮拜四感恩節的隔天是黑色購物節，今年落在26日，量販趁節日未到先亮牌，好市多昨（22日）起至28日展開，家樂福和愛買即日起至30日祭出購物優惠且分波段進行，家樂福即日起至30日首波在線上購物打出購買指定商品滿1399元領券折5%；愛買首波早鳥優惠精選大小家電、3C配件、熱銷夯品，共65支會員激殺價商品，最低4.8折起。

好市多連續5年舉辦黑色購物節，為分散人流，第3年將活動延長為一周，好市多表示，今年共200多個品項，包含家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，共可省下的金額超過29萬元。昨首日雖無過往的爆買人潮，但大電視優惠超殺，三星85吋電視，原價12萬9999元、優惠8萬9999元，可立省4萬元。

家樂福SHARP UHD液晶顯示器4T-C50CJ1T.HDMI x 3組，原價2萬1900元、特價1萬8900元，8.6折。（家樂福提供）

家樂福在30日前除了滿額領券折扣外，期間在家樂福APP下單抽回饋紅利點數5倍，共抽3名；購買家電任一品項下單，抽1台陶瓷電暖器。24日起進入6天的「黑五來襲活動」，24日至26日家電、保養品等有優惠，像是九陽料理鍋、電蒸飯盒、快煮壺、即飲機，有莎莉、兔兔或熊大款，折扣落在5至6折間。26日至29還有電、寢具優惠，SHARP UHD液晶顯示器4T-C50CJ1T.HDMI x 3組，8.6折特價1萬8900元；Nintendo主機單機電續加強版9.2折特價8980元，送1張保護貼。

愛買針對卡友提供「黑色購物節」專屬優惠，包含大/小家電、3C配件等，30日前首波最低4.8折起，包含冬天吃火鍋必備的kolin IH變頻電磁爐，原價1390元、會員價990元；手機用電大戶必買的超薄快充行動電源，原價599元、會員價288元；會滅菌風乾的尚朋堂雙層紫外線烘碗機，原價3490元、會員價2980元。26日至29日第2波，指定大/小家電除了特價外，還有現場超狂驚喜價，包含電視、冰箱、吸塵器、微波爐、電鍋、行動硬碟，最低7折起，最高價差達5000元。

愛買kolin IH變頻電磁爐，原價1390元、會員價990元，7.1折。（愛買提供）

愛買會滅菌風乾的尚朋堂雙層紫外線烘碗機，原價3490元、會員價2980元，8.5折。（愛買提供）