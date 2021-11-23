家住新店花園社區的45歲男子何明勳，昨(22日)上午8時許載小孩上學後返家，在自家門前遭不明人士近距離背後連開4槍轟頸，宛如行刑式槍決傷重不治，警方發現，何男的貿易公司還有進口西藥等物品，加上曾與胞兄一起製毒遭逮，胞兄日前也曾到何男住處接收包裹，胞兄是否知情或另有隱情，警方列為偵辦關鍵，甚至懷疑可能踩到其他販毒集團市場，才會遭到滅口。

警方調查，槍手在現場埋伏約2小時，且利用權利車當犯案車輛，事後將車停在新店IKEA賣場後逃逸，事前經過長時間縝密規劃，加上何男6年前曾涉及製毒案，警方研判，若非涉及龐大利益，否則不會以如此殘忍方式取他性命

根據研判槍手犯案過程、逃逸路線等，警方認為幕後策畫者肯定是老手，且經過長期縝密計畫，先以權利車作為犯案車輛；犯案後往北市方向逃逸，再將車停到捷運站內的賣場停車場，利用賣場和捷運人潮掩護逃逸，不排除有其他人士、組織策畫並接應協助凶嫌逃逸，何男有可能牽扯到不法集團利益慘遭滅口。

專案小組分析，何男當初製毒遭逮後，有可能因此被販毒集團吸收，加上近年來查獲到的新興毒品，多以「毒咖啡包」等方式包裝，除毒品粉末，降低製毒成本最大宗的原料就是咖啡、奶精等，也與何男目前工作的內容有關，不排除其中可能有所關聯，正朝此方向追查中。

警方調查，涉案槍手昨(22日)上午6時許便在何男家門口埋伏，他身著紅藍色帽T，趁何男送小孩回家之際，近距離朝他頭部連開4槍，何男頸部中彈、當場倒地，在現場留下大片血跡，緊急送醫仍宣告不治。

警方追查，犯嫌行兇過程約10秒鐘，他殺人後立刻開車逃逸，警方目前在距離案發現場9公里外的IKEA賣場找到行兇車輛，他棄車後轉乘計程車往台北市前進，警方正積極追查中。