衛福部部長陳時中曾創下連續8個月本土感染零確診的紀錄，個人滿意度一度衝破9成，被看好角逐台北市長。然隨今年5月本土疫情爆發，陳也走下神壇，據近日一份最新民調結果更顯示，其負面聲量在喝酒飆歌影片流出後，創疫情趨緩後新高，單周突破3.1萬則。對此，網友諷刺陳：「只能選里長了。」

據「TPOC台灣議題研究中心」透過《QuickseeK快析輿情資料庫》，分析陳時中自5月本土疫情爆發以來的網路聲量走勢，結果發現，自「脫罩嗨歌」影片流出後，陳時中負面聲量飆增，單周突破3.1萬則，創下國內疫情趨緩後新高，當周負聲量數值更超越7月「衛福部核准高端疫苗專案製造」時的2.6萬則、8月陳時中稱「3+11不是疫情破口」的3萬則，以及9月陳時中面對接種高端疫苗的國人無法出國時，表示「世界不是只有美國」所創造的2.8萬則負聲量。

分析發現，民進黨內部的「力挺度」下降是陳時中負面聲量飆高的原因之一。對比今年本土疫情最嚴峻時，在野黨連連砲轟防疫破口和疫苗政策，綠營內部光5月就有超過200篇幫挺陳，但10月至今僅剩不到百則，「脫罩嗨歌」影片瘋傳陳陷入危機，在臉書幫陳說話的貼文也僅個位數。以11月份的數據來看，綠營臉書有關於公投的貼文已近千則，而提到陳的文章只有37則，由此可見陳獲得的綠營奧援已逐步下降。

消息一出討論熱烈，網友紛紛湧入《中時新聞網》臉書連結下留言：「只能選里長了」、「選市長勒，呵呵」、「防疫期間開會打嗑睡，根本不是為防疫太累，而是晚上太精彩太累！」「如果有人2022提前出局，那是因為他太自以為是」、「防疫無能害近千人枉死，還有臉想選舉？」「每天下午2點準時打嘴砲，不爽還可以嗆記者，反正隔天再道歉就好」。

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