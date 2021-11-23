對於資深媒體人周玉蔻窮追猛打，台中第二選區立委補選候選人顏寬恒昨日強調，希望她提出證據直接提告，一切交給法律，「我們法院見」；而周玉蔻昨傍晚則在臉書貼出一張律師函，並反嗆「這是恐嚇信函、現代版『慶記』嗎？蔻姐好怕喔！」對此，顏寬恒今（23）日表示，是依法提告，如果有不當指控或汙衊的部分，就到法院說清楚。

顏寬恒今到龍泉岩清水祖師廟參拜，受訪時表示，一到選舉任何抹黑指控、無中生有、杜撰、加油添醋，都意圖使情況更加紛亂，希望指控者要提出證據，而不是說故事或東拼西湊，必須說出一個確切的證據或提出告訴，現在是一個民主時代，所以請提出告訴。

對於傳出民進黨試圖鬆動挺藍里長，採「減法」戰略影響選票，顏寬恒表示，選舉是一步一腳印或選民的支持才有機會可以當選，尤其現在媒體環境還有政府行為都在全力干涉這場選舉，要讓選舉用不實傳言抹黑造謠，產生選舉不公，讓特定候選人落選，至於他們要用什麼戰術、戰法，不予置評，是否合理、人民會不會接受，這部分也相信選民的智慧，但選民後來會考量到的是，看到候選人的地方服務及對地方的承諾與回饋，有沒有說到做到才是重點。