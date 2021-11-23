美國10月房屋銷售意外上揚，達到9個月以來高點，居高不下的房價以及房市供給吃緊，持續令首購族望之卻步。
全國房地產經紀人協會（NAR）24日（周一）指出，10月投資客買房的比重增加，可能反映隨著新冠疫苗接種日益普及，經濟返回常軌、租屋需求上揚的情況。
NAR報告顯示，上月成屋銷售經季調後成長0.8％，年率達634萬戶，這是連續兩季增長，帶動成屋銷售至今年1月以來最高水位。此結果也超出市場預期，路透調查經濟學家看法，原估年率620萬戶。
美國10月房屋銷售意外上揚，達到9個月以來高點，居高不下的房價以及房市供給吃緊，持續令首購族望之卻步。
全國房地產經紀人協會（NAR）24日（周一）指出，10月投資客買房的比重增加，可能反映隨著新冠疫苗接種日益普及，經濟返回常軌、租屋需求上揚的情況。
NAR報告顯示，上月成屋銷售經季調後成長0.8％，年率達634萬戶，這是連續兩季增長，帶動成屋銷售至今年1月以來最高水位。此結果也超出市場預期，路透調查經濟學家看法，原估年率620萬戶。
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