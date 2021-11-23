桃園21日發生超商員工勸人戴口罩反遭殺死，衛福部長陳時中昨對此表示，口罩政策暫時不會改變，並提醒相關工作者勸導配戴口罩，要以自身安全為主要考量。知名主持人謝震武聞言直說，大家都知道，但請問要如何判斷？

針對超商員工勸導配戴口罩卻喪命一事，謝震武昨（22日）在「新聞面對面」上表示，還是要提醒民眾戴口罩，不僅為了自己，也是為了大家身體安全，但是現在發生這種情形，要叫超商店員未來該怎麼辦？

謝震武直言，假設在偏僻一點的時段，碰到搶錢等突發情況，很多的超商會告訴店員，為了自保不要發生衝突，只要不是拿錢，就跟強匪說要拿什麼請便，但是從來不會有人想像到某一天，店員只是告訴顧客戴個口罩，會變成這樣情形；謝指出，這要超商怎麼告訴店員，家長怎麼告訴孩子，要怎樣做才是對，政府一定要想辦法來解決這些事情。

對於陳時中的提醒，謝震武嘆，勸導以自身安身安全為考量沒有錯，「部長（指陳時中），我們大家都知道，但是連我們都判斷不出來，你叫一個孩子怎麼去判斷這件事情？」。