櫃檯買賣中心於今(110)年11月舉辦110年度新台幣利率交換(IRS)提前了結服務，在10家金融機構參與下，於11月22日成功結清新台幣1848億元IRS契約。

由於金融機構透過多空操作IRS交易的方式進行管理該機構的利率風險，進而造成交易部位的累積，不僅提高了交易對手風險，更增加後檯對帳與結清利息等作業風險與成本，為協助國內金融機構降低前述風險與成本，櫃買中心每年均定期舉辦IRS提前了結服務。

櫃買中心表示，為了推廣國內金融機構參與，該中心自103年起每年於11月舉辦IRS提前了結作業，國內金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下，以合理之價格將未到期的IRS契約提前終止，有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金。不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的，還可省去對帳、利息結算等後續作業，有效降低管理成本。

有意參與IRS提前了結作業之金融機構，可向櫃檯買賣中心諮詢相關資訊，以預先規劃明年度之作業需求。