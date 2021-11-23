櫃檯買賣中心公告「精確(3162)」等5檔上櫃股票自110年11月23日起恢復融資融券交易；「馬光-KY(4139)」等2檔上櫃股票自110年11月23日起暫停融資融券交易；「天方能源(3073)」上櫃股票繼續暫停融資融券交易；地心引力公司(3629)上櫃有價證券自11月24日恢復為普通交割買賣。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司依規定公告申報之110年第3季財務報告每股淨值等資料，因精確、宇環(3276)、泰谷(3339)、重鵬(3555)及淳紳(4529)等5家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自110年11月23日起恢復融資融券交易；馬光-KY及凱碩(8059)等2家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自110年11月23日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限；另天方能源之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法而繼續暫停融資融券交易。

櫃買中心也公告地心引力公司上櫃有價證券原列為變更交易方法之原因業已消滅，自110年11月24日起，其上櫃有價證券恢復為普通交割買賣。

櫃買中心表示，地心引力公司前因108年10月9日之重大訊息說明記者會對於向關係人取得資產之交易金額重大而未能具體說明並釐清該交易就賣方提供之專家報告評價依據及價格評估之合理性，暨合約簽訂時程、既有團隊及合約之後續權利義務如何與交易對象分割移轉等疑義，且相關內控制度之設計及執行有重大缺失，爰於108年10月9日公告變更該公司上櫃有價證券交易方法；今因地心引力公司已於合併財務報告附註揭露上開交易之內容與變更情形，前開關係人交易疑義暨對財務報告之影響已有說明，復經參酌具獨立性之會計師出具內部控制制度設計及執行有效性之專案審查報告及意見，相關內部控制制度缺失事項已改善，原變更交易方法之處置事由業已消滅，且無其他應變更交易之情事，爰公告自110年11月24日起，恢復地心引力公司上櫃有價證券為普通交割買賣。