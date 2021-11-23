特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）見到他秒變慈父！日前馬斯克帶著18個月大的「X寶寶」兒子X Æ A-Xii參與視訊會議，只見X寶寶不斷向鏡頭說嗨打招呼，馬斯克見到兒子的可愛舉動，臉部線條也跟著柔軟起來，從頭到尾保持著慈父微笑。

綜合外媒報導，馬斯克日前參加美國太空研究委員會舉辦的視訊會議時，X寶寶跟著爸爸一起入鏡，這也是馬斯克難得讓孩子在鏡頭面前曝光，從影片中可以看到，X寶寶不斷向鏡頭打招呼賣萌。

當會議播放SpaceX的介紹影片時，X寶寶看到運送火箭的畫面時，更大喊「車車」讓馬斯克不禁噗哧一笑，笑著說道，「這是火箭，對，這是在一輛大車上的火箭。」隨後，火箭升空時，X寶寶也跟著發出「咻」的聲音，相當可愛。

18個月大的X寶寶是馬斯克與女友葛萊姆斯（Grimes）愛的結晶，X寶寶全名為X Æ A-Xii Musk由於名字太難唸，媒體都稱呼他為X寶寶，葛萊姆斯曾解釋命名的原因，X代表變數，Æ則是AI的另一種拼法，前兩個字意謂愛與人工智慧，後面的A-Xii則代表A-12是兩人最愛的飛機SR-17的前身，起初馬斯克想直接用A-12命名，但礙於法律規定不能出現特殊符號，只好改成12的羅馬數字Xii。

包括X寶寶在內，馬斯克有7名孩子，其中一位小孩在2002年夭折，過世時只有10周大，此外，馬斯克過去有兩段婚姻，2016年結束與演員Talulah Riley 的婚姻關係後，2018年被媒體爆料與葛萊姆斯正在交往，去年5月葛萊姆斯誕下X寶寶。