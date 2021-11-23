21日美國威斯康辛州沃基夏（Waukesha）聖誕遊行遭紅色SUV高速衝撞，釀成5死48傷，警方公布嫌犯身份為39歲的小布魯克斯（Darrell Brooks Jr.），案發前他才從一起家庭糾紛現場離開，此外，他過去被告十多項罪名，其中一起是故意駕車撞倒一名婦女，可以說是飛車撞人累犯。

美聯社報導，沃基夏警方昨（22）日公布飛車撞人嫌犯的身份，為鄰近密爾瓦基郡（Milwaukee）39歲居民小布魯克斯，案發前他才離開一起家庭糾紛現場。沃基夏警察首長湯普森（Dan Thompson）表示，沒有證據顯示小布魯克斯認識遊行隊伍中的任何人或恐怖攻擊，確認這起案件為孤狼犯案，警方已準備向小布魯克斯提出5項蓄意殺人指控。

值得注意的是，小布魯克斯本身有多項犯罪前科，自1999年以來他一共被控告16項罪名，其中一項是蓄意駕車衝撞一名婦女，其他罪名包括非法持有槍枝、妨礙警方、毆打等。

19日下午4時39分左右，小布魯克斯駕駛紅色SUV高速衝撞戴著聖誕帽、興高采烈揮舞彩球的大人小孩，歡樂的遊行隊伍順間尖叫聲四起、屍體橫飛，5名死者全為長者，包括4名52至79歲的女性、以及1名81歲男性。