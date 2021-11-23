HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升極淨舒屑洗髮精 200ml，2300元。（HAIR RITUEL by Sisley 提供）

艾瑪絲頭皮養護3步驟輕鬆淨化頭皮，洗完頭髮吹整至全乾，均勻噴灑「草本強健養髮精華液」，以茶樹萃取松油醇、5α酯化鱷梨油，揮別油膩扁塌。（艾瑪絲提供）

AROMASE艾瑪絲明星商品 「5α捷利爾頭皮淨化液」。（艾瑪絲提供）

頂級髮品面對潮濕氣候提出蓬鬆髮型策略，專業髮品艾瑪絲提出氣候型養髮對策，從正確淨潔洗髮做起，維持頭皮蓬鬆清爽，不怕潮溼氣候來襲， 情歌男神陳勢安對抗扁塌髮有訣竅，最常使用HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升髮精華 、賦活重升極淨舒屑洗髮精，不管是平常生活或是工作、運動，招牌髮型都不受影響，隨時保持優雅造型。

台灣屬於海島型國家，加上秋冬降雨頻繁，當遇到潮溼的氣候容易讓頭髮扁塌的情況更加明顯，從基底做好頭皮潔淨養護，著重髮根的保養是抵擋扁塌髮的重要關鍵，頭髮扁塌不只影響整體造型美觀，也可能顯得無精打采，想打造豐盈蓬鬆的髮型，艾瑪絲AROMASE認為，應從正確養髮、頭皮潔淨開始做起。

艾瑪絲AROMASE提出「氣候型養髮」對策，天氣轉涼，可別偷懶不洗頭，以免頭髮出油扁塌，當固態油脂過度堆積，甚至可能造成頭皮毛孔阻塞，頭髮一定要吹至全乾，維持頭皮清爽相當重要，頭皮和髮尾分區保養，依個人頭皮屬性使用適當的單效洗髮精，洗後加強頭皮保養，洗完頭髮搭配頭皮養護精華液，頭皮保養更加分，除了做好頭皮保養與清潔，搭配正確的飲食，補充好的蛋白質，才能內外兼顧保養。