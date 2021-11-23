疫情指揮中心日前宣布可開放混打，不少人仍猶豫第二劑該選輝瑞／BNT或莫德納。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，若擔心心肌炎副作用，混打就選BNT；如果是追求保護力，就選莫德納。

沈政男昨（22）日於個人臉書分析，台大醫院公布混打研究時，許多人不相信打兩劑AZ疫苗，遇到Delta變異株時，保護力會「趴在地上」，甚至還有人說「英國人打那麼多AZ，都沒有趴在地上」，對此他反駁，「歹勢，英國打最多的不是AZ，而是BNT」。

沈政男指出，若不是mRNA疫苗擋著，英國的疫情絕對不只現在這樣，英國官方每周統計疫苗保護力，施打AZ疫苗5個月後，保護力就降到5成不到，但該數據是連同Alpha變異株一起看，如果只單看Delta變異株，數據會更難看。

沈政男說，反觀mRNA疫苗，尤其是莫德納，保護力依然高高在上，挺立在病毒間，整體的保護力及預防重症都有極佳效果，且目前已知道AZ混打默德納的保護力，不會比兩劑莫德納差。

至有人問20幾歲年輕人該混打BNT或莫德納？沈政男建議，如果擔心心肌炎副作用，就選BNT；若追求保護力，就選莫德納作為第二劑。至於第三劑，根據英國官方說，第三劑不是打BNT就是莫德納，「除非你沒有mRNA疫苗」。