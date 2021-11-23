拜美股近一個月來屢創新高所賜，台股週線也出現7連紅，並U型反轉上來挑戰18000點歷史高點，目前看，大型股中的半導體族群(台積電、聯電)、金融股(富邦金、國泰金)是穩大盤的要角，也是指數再挑戰高點的重要指標，不過盤面上保持輪漲的情況不變，短線漲多休息，但元宇宙概念股、電動車、整流二極體、第三代半導體、矽智財和電子貨架標籤、航運航空持續輪漲，利用拉回汰弱換強。均線多頭排列，震盪盤堅機會大，17200~18000區間，留意汰弱換強。(元富投顧提供)