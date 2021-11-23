萬泰科技(6190)佈局車用及低軌道衛星有成，汽車LED智慧車燈線交聯線及感測用線開始出貨給日系車廠，預估明年車用線可望年成長20%，低軌道衛星亦因客戶需求攀升，明年出貨將較今年倍數成長，隨著美國基建、元宇宙及低軌道衛星3大應用進入高度成長，萬泰科樂觀看待明年，萬泰科執行長張程博表示，明年營收可望較今年成長20%到30%，獲利成長幅度將高於營收。

萬泰科主要產品為網路佈線產品，之後產品線逐漸擴大至汽車車用電子線、視訊設備線材等消費性電子、醫療及家電，低軌道衛星帶動衛星地面設備、衛星應用服務、衛星發射及衛星製造等各項應用需求，萬泰科也搭上SpaceX的星鏈計畫，提供地面接收網路設備網路線，為公司營運再添動能。

萬泰科表示，依SIA(衛星產業協會)定義，全球太空經濟產值多被衛星產業給占據，該產業又可拆分成衛星地面設備、衛星應用服務、衛星發射及衛星製造4大次產業，2020年全球衛星產業產值約達2710億美元，4大次產業分別占衛星產業總體產值的50%、44%、5%及2%，其中商機最大的衛星地面設備，若以SpaceX的星鏈計畫提供網路的路徑來看，「地面站」不可或缺，是核心網路訊號向衛星發射的單位，同時也扮演衛星和衛星間資料傳輸的中繼站；「地面接受器」也至關重要，訂戶再透過它接收、發送衛星訊號，再連接cable(線纜)，讓訊號送到家中的路由器中，目前萬泰已開始針對此部分線材進行出貨，今年相關網路線營收約4000萬人民幣，預估明年營收可望較今年倍增，未來隨著低軌衛星服務商陸續邁入商用，此部分的需求預計將逐年提高。

在最夯的元宇宙(Metaverse)方面，由於元宇宙透過擬真互動、真實模擬等要素來強化各種功能服務，包括虛擬會議、數位模擬分析、虛擬社群、遊戲娛樂與創作等都成為前期發展的主要應用，為建設比起網路世界更為複雜的元宇宙，將會需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境，以及用戶端的設備更佳顯示效果的AR/VR裝置，此將進一步帶動記憶體需求、先進晶圓製程、5G 網路通訊、顯示技術的發展，尤其是網路通訊方面，由於元宇宙講求即時、逼真且穩定的虛擬互動，將使得數據傳輸的頻寬與延遲備受重視，此需求切合5G高頻寬、低延遲、廣連結等三大特性，進而有望帶動5G相關技術商用加速落地，如可維持網路彈性的獨立組網(SA)多切片、增加運算能力的多接取邊緣運算(MEC)、整合時間敏感網路(TSN)提升可靠度、乃至結合Wi-Fi 6延伸室內通訊範圍等，都將成為未來建構元宇宙網路環境的重要基礎，成為近年網路服務發展的重要主軸。

在生產基地方面，萬泰科集團旗下有台灣廠、東莞廠、泰國廠及越南廠四個生產基地，其中台灣廠主要生產網通佈線產品，包含CMP、CMR產品，泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線，由於生產基地分散且市場佈局已久，加上20年OEM、研發經驗，全球網路佈線10大品牌至少有7家成為萬泰長期配合的客戶，在東南亞地區強調本土化經營、落實在地化服務，使得萬泰成為泰國家電類內部用線前三大供應商，也是越南汽機車類內部用線前三大供應商。

儘管COVID-19致使航運大亂、原物料持續飆漲，萬泰科集團因各地市場深耕已久，積極為四個廠進行研發、生產及訂單整合，增加不同產品線，提升產品的銷售廣度及競爭力，受惠於美國、東南亞景氣復甦、需求上升，帶動網路線、汽機車線、灌溉用線、太陽能用線等線材大幅成長，推升公司業績逆勢成長；2021年前3季歸屬母司獲利為1億6634萬8000元、每股盈餘為1.26元，較去年同期大幅成長75.2%，累計前10月合併營收為62.64億元，年增60.04%。

張程博表示，2022年高階網路線、汽機車線、太陽能用線亦將隨著衛星產業、元宇宙，電動車以綠能產業的發展，未來成長可期，加上萬泰持續在新材料、新產品的開發(例如:用於極端氣候或礦區等嚴苛環境的特殊用線)，均為公司成長主要動能，明年營運展望樂觀。