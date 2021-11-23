南韓前總統全斗煥90歲辭世

南韓前總統全斗煥今（23）日傳出辭世，享壽90歲。

韓聯社報導，全斗煥患有慢性疾病，今日上午在首爾西大門區延禧洞家中昏倒後辭世。

南韓前總統全斗煥辭世，享壽90，圖為他1996 年 8 月 26 日的資料照。（美聯社）

警消於當地時間上午8時55分左右接獲報案，隨後於上午9時12分確認死亡。

值得注意的是，南韓前總統盧泰愚10月26日才因病去世，享壽88歲，兩人相差不到一個月。

全斗煥在1980年8月至1988年2月間擔任韓國總統，為韓國第11、12屆總統。

俄羅斯衛星通訊社指出，全斗煥今年8月被診斷出多發性骨髓瘤（multiple myeloma），是一種會影響血漿細胞的血癌，目前韓國官方尚未公布全斗煥的確切死因。

綜合俄羅斯衛星通訊社、路透社報導，全斗煥的個人事蹟相當複雜，他透過軍事政變上台，並且在韓國實行強人統治，包括上任前在1979年「雙十二政變」獨攬軍政大權，1980年5月他在全韓國實施戒嚴，以鞏固自己的權力，此舉對當時的韓國民眾發出訊號，也就是國家將由另一位軍事獨裁者治理，這也促使光州民眾發起光州民主化運動。

全斗煥立即派兵鎮壓，造成血腥大屠殺，韓國官方最初公告死亡人數為191人，不過實際死亡人數可能更多，至今確切的死亡數字仍不得而知，俄羅斯衛星通訊社指，這場血腥鎮壓導致4900人喪命，據倖存者引述前軍官和調查人員說法，據信有數千計學生在光州事件中喪生，光州事件也讓全斗煥被冠上「光州屠夫」的罵名。

全斗煥個性冷峻直率，1990年代中他接受審訊時為政變辯護，說為了拯救國家，避免陷入政治危機，這是必要手段，同時也否認派兵鎮壓光州民運。

他當時告訴法庭：「要是發生同樣的狀況，我肯定會採取同樣的行動。」

全斗煥1931年3月6日生於慶尚南道陝川郡的貧窮農村，當時韓國仍在日本殖民統治下。高中畢業後，他隨即從軍，一步步向上爬升，1979年成為南韓第20任國軍保安司令。

（持續更新）