1名網友日前在路邊發現1名拾荒婦人騎著「桃紅色重機」在撿拾回收物，重機後方還拖著一整堆回收紙箱與袋子，該網友事後一查該重機，發現是知名日系車廠的明星重機，要價26.8萬，發文笑說「阿姨實力不淺」；其他網友笑說「阿姨你…做身體健康的嗎」、「阿姨表示：這只是代步車」。

該名網友在臉書「爆廢公社」貼出2張照片，第1張是1名在路邊的拾荒阿婆正在撿拾回收物，阿婆騎著1輛桃紅亮色的大型摩托車，摩托車後方拖著鐵欄，上頭擺放紙箱和掛著好幾袋裝滿的塑膠袋，機車龍頭兩側也掛著塑膠袋，不過原PO事後好奇查了該摩托車，發現驚人真相。

原來該款機車是日系廠牌的知名重機車型號，顏色還是限量「夏日粉紅」，全新車要價26.8萬，讓原PO驚呆「阿姨實力不淺」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原來該款機車是日系廠牌的知名重機車型號，顏色還是限量「夏日粉紅」，全新車要價26.8萬，讓原PO驚呆「阿姨實力不淺」；其他網友則留言說，「看似不起眼的機車，居然這麼貴」、「阿姨你…做身體健康的嗎」、「阿姨表示：這只是代步車」、「不用太訝異，很多拾荒者身家不是你能想像的」、「大家以為我媽很愛撿垃圾喔？那是因為那些垃圾都丟在我們家的土地上」、「有些老人家撿回收是一種癖好，就是無法不去撿」。

其實不少拾荒老人都並非清寒身世，先前就有網友在深夜見到拾荒阿婆仍在努力撿回收物，內心不捨想拿錢資助，沒想到攀談後，才知阿婆其實是藉撿回收「做健康」的有錢人家；大陸山東省也有1名拾荒老婦原本獲周圍人同情，結果之後撿完廢棄物後，婦人兒子竟開著「白色瑪莎拉蒂」來接走她。