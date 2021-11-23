12月18日四大公投案投票日倒數計時，國民黨街頭開講，民進黨府院黨全面啟動宣講，每逢週末更是兩黨「四個同意 vs. 四個不同意」拚場時刻，其中，行政院長蘇貞昌更是四個不同意宣講的重要角色，多次在現場手持撞球桿，配合大螢幕畫面，以「講師」之姿說明，11月20日行政院長蘇貞昌到高雄宣傳時，遭到反瘦肉精毒豬聯盟到場抗議，包括聯盟發言人李建誠、醫師蘇偉碩等等，當時人在台上的蘇貞昌透過麥克風表示「不要來亂別人的場子」，同時帶動現場群眾的鼓動氣氛，對著大家說「用掌聲趕出去」，事件發生後引發不少討論，蘇貞昌的回應與態度，同時也讓人聯想到幾年前反深澳燃煤發電廠自救會會長陳志強陳情時，被蘇貞昌用「拍肩、拍度」態度回應，到底是鴨霸？還是謙卑？

蘇揆遇嗆「別來亂別人場子、用掌聲趕出去」 網酸「馬時代可丟鞋」

四個不同意宣講被突襲嗆聲，蘇貞昌現場的回應引起相當大的討論，不只蘇揆臉書湧入大批網友留言，PTT論壇同樣也掀起熱議，除了有鐵粉網友給予支持加油之外，譴責聲浪恐怕不在少數，甚至有網友提到馬英九可以丟鞋抗議時代的狀況相互做比較。

反萊VS.反深澳燃煤電廠抗議 蘇貞昌「拍肚」事件創聲量高峰

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/11/20~2021/11/22）統計調查，遭反萊豬民眾抗議，蘇貞昌台上說「不要來亂別人場子」、「用掌聲趕他出去」共有1萬1883筆討論，不過還是輸給2018年的反深澳燃煤電廠自救會長會長陳志強上前陳情時，被蘇貞昌「拍肩、拍肚」事件，被指稱為「敷衍打發」，創下4萬4210筆網路聲量（2018/09/23~2018/09/25），討論度相當高。

「聽不見就大聲一點，還可拍桌」 蔡英文金句成檢視政府準則

這幾年面對民眾的陳情、嗆聲、抗議，政府的回應與態度有時難以令民眾滿意，因此不少網友紛紛討論起，過去蔡英文希望年輕人別怕跟政府機關溝通，還強調民進黨與蔡政府具有雅量，「如果政府第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子」。就是因為這番話，每當政府政策與民意出現落差時，就會被拿出來檢視，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/01/01~2021/11/22）盤點今年被指出「政府聽不見事件」的網路聲量，可以發現討論度最高的是「拿現金換五倍券」事件，主要在於過去這段時間，很多民眾收入不穩，要拿出現金才能領五倍券，相當不便民，因此遭到批評。第二高為賈永婕短短三天內募款買到3百多台HFNC，到處奔走分送給全台各地醫療院所，陳時中被轟當了一年多指揮官卻聽不到醫護心聲等等，前幾名幾乎都與疫情、疫苗、五倍券有關聯。如果政府聽不到，民眾能否大聲？能否拍桌？隨著諸多事件一一發生，民眾心中都有一把尺，當年蔡英文的金句，如今也成為檢視自己施政、政策的標準。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2018年09月23日至2021年11月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蘇貞昌、政府聽不見可以大聲一點』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。