金馬58 11/27登場！

金馬58即將在11月27日登場！攤開入圍名單各有亮點，金鐘視后賈靜雯首度問鼎金馬，同劇的王淨也將一起角逐影后之位，《美國女孩》方郁婷雙料入圍最佳女主角、新演員，當《男人戀愛時》的邱澤及《緝魂》張震將相爭影帝，究竟獎落誰家也備受網友關注！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，針對金馬獎最受矚目的「最佳劇情」、「最佳男主角／男配角」、「最佳女主角／女配角」，還有一人一生只有一次機會的「最佳新進演員」進行數據分析，來看看結果出爐前，哪部作品及哪位演員獲獎呼聲最高！

最佳劇情長片

NO.1 瀑布

《瀑布》是導演鍾孟宏第一部以女性視角為出發點就入圍這屆金馬獎11項大獎，找來賈靜雯與王淨飾演一對相依為命的母女，因為同班同學確診關係，兩人得居家隔離，但隨著長時間相處，媽媽的身心靈也生了病，讓母女關係多了衝突及摩擦，本是叛逆少女的女兒也被逼著面對媽媽的怪異舉動，網友大讚整體情感、劇情轉換一氣呵成，更看得到王淨與賈靜雯細膩的演技。

NO.2 緝魂

《目擊者》監製唐在揚、《紅衣小女孩》系列導演程偉豪攜手合作的犯罪懸疑鉅作《緝魂》，全片聚焦在一起豪宅的兇殺命案，飾演檢察官、刑警的張震與張鈞甯聯手調查命案，隨著一步步進展，發現這場看似爭奪遺產的謀殺案背後，更隱藏著秘密真相，燒腦科幻驚悚類型吸引大批觀眾叫好。

最佳男主角

NO.1 邱澤／當男人戀愛時

邱澤10月才以《當男人戀愛時》阿成一角拿下台北電影節影帝，這次入圍金馬58更是奪獎呼聲最高的演員！將台客的道地台語、草根性演出的淋漓盡致，一句「啥款」成為朗朗上口的流行語，邱澤在2018年以《誰先愛上他的》阿傑首度入圍，今年可否以江湖男兒阿成一角如願奪下金馬影帝，也備受網友期待。

NO.2 張震／緝魂

﻿張震在《緝魂》中飾演正義感十足的癌末檢察官，為了詮釋重症患者，一個月只吃沙拉，為戲爆瘦12公斤，除了身形改變，也為了融入角色調整說話、走路方式，彷彿戲裡戲外都是「梁文超」，網友讚嘆「張震連青筋都是戲」，你知道還有個小彩蛋嗎？影帝呼聲最高的邱澤及張震，生日都是在10月14日，也讓這場影帝之爭更有戲劇性！

最佳女主角

NO.1 賈靜雯／瀑布

賈靜雯2019年以《我們與惡的距離》宋喬安一角奪下金鐘視后，今年又以《瀑布》患有思覺失調的母親入圍金馬女主角，在與女兒相愛相殺中，找回愛與親情的連結，賈靜雯將精神疾病患者演得絲絲入口，壓抑程度讓觀眾也不敢輕易放鬆呼吸，網友讚爆「光看著賈靜雯臉就覺得壓力超大」、「賈靜雯前半那個神情有夠恐怖」也讓網友期待賈靜雯能否再下一城，奪下金馬影后。

NO.2 王淨／瀑布

王淨以《返校》的「方芮欣」角色入圍第56屆金馬獎影后，更讓她擁有「國民學姊」的稱號，今年在《瀑布》扮演叛逆高中生，演技爆棚，讓觀眾感同身受在劇中她與媽媽之間緊張的氣氛，再度闖入金馬影后之爭，網友大讚王淨的演技與氣場完全不輸賈靜雯「母女飆演技很精彩」，這次要與同劇的媽媽以及《美國女孩》的母女檔競爭影后，也讓這次的金馬女主角格外有看頭。

最佳男配角

NO.1 龍劭華／角頭－浪流連

已故演員龍劭華憑遺作《角頭－浪流連》入圍金馬男配角，在劇中他飾演一名角頭老大，將重情重義、老謀深算的道上大哥演繹到位，這也是他繼1999年的《天馬茶房》入圍金馬男配角後，再度獲得提名肯定，雖然這是龍劭華參與的最後一屆金馬獎，但他精湛頓演技與敬業的態度，永遠留存在影迷心中。

NO.2 劉冠廷／詭扯

劉冠廷2018年以台劇《花甲男孩轉大人》奪金鐘男配角，隔年又以電影《陽光普照》拿下金馬最佳男配角，去年被提名金馬男主、男配，由於近年的台劇、國片幾乎都能看到他的身影，也讓網友戲稱是「冠廷宇宙」，今年則以黑色喜劇《詭扯》的搞笑擔當第三度入圍金馬男配，讓許多網友看好他可以再度奪獎。

最佳女配角

NO.1 陳庭妮／青春弒戀

曾入圍金馬獎最佳新人獎的陳庭妮，今年以《青春弒戀》Monica勇闖最佳女配角，堪稱是她從影以來最「赤裸」的作品，片中的她曾是色情網站的網紅，但一心追求成為演員，希望能夠擺脫「色情」標籤，陳庭妮坦言這個角色對他來說是極大突破，大尺度也讓網友看的臉紅心跳。

NO.2 鍾欣凌／當男人戀愛時

剛以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下金鐘視后的鍾欣凌，再以《當男人戀愛時》討債公司大姐頭「蔡姐」入圍金馬女配角，抽菸、髒話樣樣來，還有一場戲耍狠將小弟的頭壓在桌子上，角色性格與「國民婆婆」大相徑庭，是她出道以來首度接眼，更讓人感受鍾欣凌的好演技。

最佳新演員

NO.1 李沐／青春弒戀

2020年以《誰是被害者》奪下金鐘最佳新人獎的李沐，被封為「怪物新人」今年以《青春弒戀》玉芳一角入圍金馬最佳新演員。在劇中她飾演一名對人生無望，卻只對演戲抱有熱情的舞台劇演員，被廚師林哲熹追求，卻又一心愛上網紅陳庭妮，在戲中更能看到兩人「女女戀」激情床戲，也是《青春弒戀》的看點之一。

NO.2 方郁婷／美國女孩

年僅15歲方郁婷，憑藉電影《美國女孩》雙料入圍金馬獎最佳新演員及最佳女主角。成熟又細膩的演技，將從美國搬回台灣的「芳儀」對陌生環境的不安、無法融入校園生活的苦澀、對媽媽的矛盾詮釋地淋漓盡致，更有著「SSR新人」的稱號，許多網友也看好方郁婷有望一次奪兩獎！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月16日至2021年11月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金馬獎得主』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」