警方也在洪嫌住處查扣相關販毒證物毒咖啡包、愷他命、點鈔機、手機、販毒所得6萬餘元等證物。（台中市刑大提供／馮惠宜台中傳真）

輪胎、機油變毒品 毒販狡兔三窟、貔貅求財還是栽了

台中市刑大執行網路巡邏，發現通訊軟體上有人以「輪胎」、「機油」為暗語來進行販毒廣告，循線發現28歲洪嫌指揮27林嫌等小蜜蜂販賣第三級毒品愷他命及毒品咖啡包，洪嫌不但多次更換租屋處躲避警方查緝，也特別在租屋處擺貔貅求財運，沒想到還沒「賺大錢」，就被警方破門查抄；警方經追查近4個月時間，終於在110年7月順利將兩名犯嫌查緝到案，台中地檢署日前以販賣第三級毒品罪嫌將兩名犯嫌起訴。

台中市刑大今年3月初發現林嫌一改過去使用「冰糖」、「小姐」、「咖啡飲料」的稱號，以「輪胎」、「機油」為暗語暗號來進行販毒廣告，「輪胎」代表愷他命，「機油」則代表毒品咖啡包，在通訊軟體上有散布疑似毒品交易廣告訊息。再循線查其販毒來源，發現他與其他小蜜蜂平日係接受洪嫌指揮，洪嫌負責指揮小蜜蜂前往販賣毒品給不特定買家。

台中市刑大表示，洪嫌為躲避警方不斷更換落腳處，從北屯搬至南屯再搬至烏日，認為可藉此甩開警方追蹤，還特別去著名宮廟求金雞、客廳財位擺一公一母貔貅求財運，沒想到開運還沒「賺大錢」，就被警方破門查抄；警方查扣相關販毒證物毒咖啡包、愷他命、點鈔機、手機、販毒所得6萬餘元等證物，一舉粉碎洪嫌「發大財」美夢。

經佈線持續追緝4個月，警方終於在今年七月間在洪嫌租屋處，當場查獲洪嫌正在使用電腦傳送販毒廣告訊息，且持續在指揮小蜜蜂販毒等訊息，罪證確鑿；全案訊後依法移送，台中地檢署日前以販賣第三級毒品罪嫌將兩名犯嫌起訴。

警方呼籲，販毒戕害國民身心健康，刑責又重，販毒集團利用網路通訊軟體之便，招募小蜜蜂及攬客，民眾勿因一時貪念鋌而走險，一定要遠離毒品，勇於向毒品說不。

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