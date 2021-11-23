女性的第六感往往準得驚人，一名兩性專家分享自已遇到的個案，有位人妻自認自己的老公，是全天下最棒的模範老公，不料因為背上的一顆痘痘，竟讓她抓到對方外遇的證據，兩性專家說，背部長痘很常見，但被擠過的痘子就可能藏著不為人知的秘密。

兩性專家H在節目《震震有詞》分享，一對夫妻結婚2年非常恩愛，人妻也認為自己嫁到一個全天下最棒的模範老公，生活過得幸福美滿，不料一天，人妻在老公換衣服的過程中，發現對方背上長了一顆痘痘。

H表示，長痘痘沒什麼大不了的，但這顆痘痘有被擠過的痕跡，紅紅腫腫的，讓人妻覺得事有蹊蹺。人妻假裝不在意的詢問，「你背後長痘痘，被擠出來了，誰擠的？」老公頓時神色緊張，結巴表示可能是自己不小心摳到的，一看就知道不單純，讓人妻越想越不對。

當晚人妻直接翻閱老公手機，果真找到曖昧訊息，老公甚至傳訊息給對方，「今天我老婆發現那顆痘痘被擠掉，我那天叫妳不要擠妳又擠。」讓人妻相當傻眼。最後H表示，人妻事後將這些對話證據全留下，準備辦理離婚手續。