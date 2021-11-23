「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今年6月才風光重返八點檔《黃金歲月》，搭檔洪都拉斯、陳仙梅等人演出，劇情重現當年秀場風華，不過該戲開播後才3個多月，陳美鳳的戲分卻逐漸減少，劇迷也發現，洪都拉斯、陳仙梅、葉家妤等要角的戲份也悄悄消失，而針對戲分少一事，陳美鳳也高EQ回應了。

陳美鳳是從秀場發跡，八點檔《黃金歲月》以秀場為背景，一開拍就讓陳美鳳興致勃勃，她對角色投注不少心力，陳美鳳為了該戲重批秀場戰袍，身材保養得十分完美，敬業的陳美鳳不論是吊鋼絲、爆破、打鬥等戲都親自上陣，不過戲劇開播才3個多月，劇情從原本設定的歌廳秀時代小人物的奮鬥故事，現在則變成醫院高層角力和商場鬥爭，劇迷還發現，陳美鳳戲分逐漸減少，甚至洪都拉斯、陳仙梅、葉家妤等要角的戲份也悄悄消失。

面對劇迷質疑戲分減少一事，根據《鏡週刊》報導，陳美鳳笑說，有參與到演出就很開心，「因為這部戲，讓我接了幾支廣告」，陳美鳳表示，真的非常開心，也很感謝每個機會，原來，陳美鳳近期陸續接到寢具、益生菌、醫美等代言，收益早已超過拍戲收入。

至於劇情和角色走向，民視節目部事業群副總許念台則表示，連續劇是長時間戰線，新故事需要時間鋪陳，舊的故事告一段落後，會需要時間構思新方向。