大S（徐熙媛）和汪小菲今年6月因男方砲轟疫苗問題一事，掀出婚變，大S當時便投下震撼彈，預告準備離婚，昨(22日)更發聲明證實已經和平離婚。昨播出的節目《這!不是新聞》中，來賓資深狗仔小葛表示，自己10月底就知道此事，還透過大陸狗仔得知汪小菲似乎已經有新歡，年約20歲，外型年輕貌美又多金，但此傳聞未獲得當事人證實，爆料真實性還有待澄清。

大S昨在聲明中表示，兩人卸下夫妻關係後，未來會以朋友、孩子父母的關係快樂相處，並指出會選擇現在離婚的主因，一方面是男方目前事業正起步，年紀才40歲，外型依舊帥氣，若要找更好的新女友應該非難事，大方祝福對方，更希望前夫未來能比自己過得更幸福。

台灣狗仔小葛昨在節目上爆料汪小菲疑似可能有新歡，但當事人未回應。（圖／翻攝自這!不是新聞 Youtube）

對此，陳斐娟主持的《這!不是新聞》中，昨談到「大汪婚變」，先調出兩人先前上《幸福三重奏》的片段，節目中大S便坦言，汪小菲很善良，但有時很沒品，「你控制不了自己的情緒」，令外界猜測男方的個性是離婚導火線，來賓狗仔小葛分享這件事其實從今年6月起狗仔就在關注，一直到今年10月26日，「我從對岸，就是大陸那邊就已經知道說他們已經離婚」。

《這!不是新聞》談大汪婚變（26:47起）。（影音／取自這!不是新聞 Youtube）

狗仔小葛更說，大陸的狗仔當時還告訴他一個秘密，指他們已經跟拍汪小菲許久，大汪本來要在微博上官宣離婚，「但最後因為有些秘密」，才轉換成昨天由媒體報導，大S承認的形式，小葛進一步說，大陸狗仔也透露汪小菲疑似和別的女生過從甚密，「（狗仔）已經有鎖定一個對象」，年約20歲，住在北京朝陽區，但該區房價比楊冪住所更貴，門禁森嚴，所以暫時拍不到畫面，但對此傳聞，汪小菲和大S都暫時未回應，而大陸網友都不相信：「扯吧扯」、「可信度？」、「真的嗎？我不信」。