來去民主時刻館化身候選人、到時尚旅店茶水間和猛男合影，值國旅大爆發的此時，被網友票選為全台最宜居城市的台中，近來提出「宅‧在台中」新旅遊訴求，讓旅人到台中深度旅遊回回都有不同感動。

「茉莫 La monmon」一樓最後方有很大的後院，搭配綠樹和造景，隨手一拍都是一張張的美照。（馮惠宜攝）

台中市觀光旅遊局推廣「宅‧在台中」系列活動，主打「宅小區」、「宅飯店」、「宅自然」三大主題，規劃29區不同玩法，其中更串連霧峰議政園區民主時刻館、霧峰農會酒莊、光復新村、網美早午餐店「茉莫」、南屯區「吃茶三千台灣概念店」、米其林必比登推薦「滬舍餘味」以及「台中豐邑MOXY酒店」等景點，推薦旅人穿梭台中體驗宅旅遊的魅力。

「吃茶三千」台灣概念店，是外帶茶飲「喫茶小舖」另一創新品牌，主體建物是40年紅磚老屋，搭配現代感十足的大片落地窗設計。（馮惠宜攝）

在民主時刻館「選舉擂台」展間，遊客可以體驗候選人站上「戰車」拜票，並且用手機下載自己的宣傳海報。（馮惠宜攝）

立法院民主時刻館坐落於霧峰「立法院民主議政園區」內，除將原議事堂打造為「民主劇場」，以4具超大流明投影機，將台灣民主發展重要歷史場景投射於議事堂半圓形穹頂。館內也設置許多互動遊戲，在「選舉擂台」展間，遊客可以體驗候選人站上「戰車」拜票，並且用手機下載自己的宣傳海報。

「台中豐邑Moxy酒店」頂樓「Rooftop Bar XOXO」提供的調酒以玻璃瓶裝銷售，團隊自行研發設計接近Moxy品牌標準色且融入在地精神的特殊調酒口味。（馮惠宜攝）

「台中豐邑Moxy酒店」二樓的自助洗衣機及置物櫃區域也是網美最愛拍照打卡地點之一。（馮惠宜攝）

而老宅改建的「茉莫 La monmon」則是近來霧峰地區新開好吃又好拍的早午餐店，老闆娘蔡依霖耗時13年將老宅改造為夢想空間，開幕三個月已成為社群平台上大家爭相打卡的地方。不但裝潢空間引人入勝，在餐點製作上，大量採用在地、有機、進口的精選食材，霧峰益全香米、在地的荔枝蜂蜜都成為主廚揮灑美味的主角。

「台中豐邑Moxy酒店」將Quiet Zone域規劃在一樓的夾層中，舒適的不規則沙發椅傢俱搭配台中市花「山櫻花」的主題藝術塗鴉，充滿視覺美感的的設計風格也將是酒店內的打卡熱點之一（馮惠宜攝）

位於南屯大英街一帶的「吃茶三千」台灣概念店，主體建物是40年紅磚老屋，搭配現代感十足的大片落地窗設計，店裏以現代科技化品茗方式推廣「台灣茶、世界化」；更推出心願封茶體驗活動，讓旅人把屬於自己的一段故事、心願或寫給某個人的話，與茶葉封存入罐，待數年後打開共享。

座落於台中捷運G12豐樂公園站旁「台中豐邑Moxy酒店」是萬豪集團旗專為千禧世代而生的旅店品牌Moxy大中華區首店，這家時尚酒店以活潑的公共空間著稱，入門處有巨大的珍珠奶茶、大廳還有珍奶泡泡浴的裝置藝術，一樓電梯間天花板上內崁超大LED銀幕播放比基尼辣妹開心游泳的擬真畫面，公共空間滿是塗鴨，茶水間還有猛男出沒，讓旅客處處有驚奇、手機拍不停。

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