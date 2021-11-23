美股消息面：

1.全美不動產協會(NAR)公布，美國10月成屋銷售月增8%，預期為減少1.4%。若以年率計算則為634萬間，預期為620萬間，9月則為629萬間。

2.鮑爾獲提名連任美國聯準會主席，加上歐洲新冠疫情嚴峻，美元指數上揚，兌歐元創16個月新高。美元指數漲0.42%至96.53，是2020年7月以來最高價位。

3.美元與美國公債殖利率雙升，但國際金價創3個月最大單日跌幅。紐約期金收挫45.3美元或2.4%，每盎斯為1806.3美元，是11月4日以來最低。同時，現貨金尾盤跌2%，每盎斯為1807.6美元。

4.國際油價先跌後反彈，收市升逾1%。紐約期油收漲81美分或1.06%，每桶為76.75美元。倫敦布蘭特油收漲81美分或1.26%，每桶為79.7美元。

5.比特幣目前在56745.02美元附近，跌2.68%。