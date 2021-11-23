入冬後，近期歐洲疫情再起，德國衛生部長表示，不能排除針對包括接種疫苗者在內的封鎖措施，奧地利更宣布將於本週重新實施全面封鎖，並強制要求從2月份開始所有人口都接種疫苗。投資者擔心若歐洲疫情愈演愈烈，負面風暴可能將擴大到美國等其他經濟體，導致市場情緒轉趨避險。

資金流方面，根據華爾街投行報告，在截至上週三的過去一週以內，股票型基金維持資金淨流入，但流入量較前週減少約32%；若以地區來看，北美維持資金淨流入態勢，惟流入量較前週下滑約51%，而歐洲已開發延續第2週淨流出態勢，凸顯疫情所帶來的負面影響，亞太已開發則再次從資金淨流出轉為流入，而新興市場則延續第2週淨流入行情。以板塊來看，金融、健康護理／生技及原物料礦產紛紛從資金淨流入轉為流出，僅科技板塊從資金淨流出轉為流入。

美元則受避險需求提振偏高震盪，美元指數本周站上96，今年以來（至11月22日止）美元指數已經反彈達6.92%，成為今年報酬率最佳的主要貨幣。

而歐元方面，在疫情持續干擾以及美元相對強勢下，今年以來歐元兌美元貶值8.39%。