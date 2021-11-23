苗栗縣頭屋鄉苗126線道五聖橋路段，23日清晨發生一起死亡車禍，9旬何姓老翁早起到住家附近的土地公廟拜拜，返家途經五聖橋附近路段時，與1名34歲涂姓青年機車相撞，何姓老翁當場傷重，送醫後不治，涂某則只有受輕傷，肇事責任正由警方釐清中。