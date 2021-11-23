苗栗9旬翁晨起拜拜遇劫！路口猛撞年輕騎士 老翁重傷亡 09:202021/11/23 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣頭屋鄉苗126線道五聖橋段，23日清晨發生9旬老翁車禍死亡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣頭屋鄉苗126線道五聖橋路段，23日清晨發生一起死亡車禍，9旬何姓老翁早起到住家附近的土地公廟拜拜，返家途經五聖橋附近路段時，與1名34歲涂姓青年機車相撞，何姓老翁當場傷重，送醫後不治，涂某則只有受輕傷，肇事責任正由警方釐清中。 拾荒婦騎「粉紅重機」 車型曝光網驚：阿姨我不想努力了 「輪胎、機油」暗藏販毒資訊 毒蟲靠貔貅求財還是栽了 基隆騎士疑自摔撞路旁轎車 雨鞋噴對向車道 無心跳送醫 新店4槍奪命破案難度高 「帽T殺手」竟開轉讓多手詭異權利車 #老翁 #頭屋鄉 #發生 #9旬 #清晨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行刑式槍擊 新店男後頸中2槍慘死別墅外 10:292021/11/22 社會 10秒轟4槍 男在家門口遭殺害 04:102021/11/23 社會新聞 台北港貨輪撞領港船害2死 檢起訴引水人、船長等4人 18:272021/11/22 社會 剛送完孩子上學 咖啡商遇槍手埋伏家門 10秒內開槍斃命 12:302021/11/22 社會 台東尚武漁港堵塞 漁民嘆過不下去 04:102021/11/23 地方新聞 單攻守城大山迷路3天2夜 男子山間見「水管」撿回一命 17:362021/11/22 社會 警方強化熱線 基層怨非巡邏能補漏 04:102021/11/23 焦點要聞 紙雕師辯「不知刺哪裡」 龜山小7店員死因曝：心臟穿刺 08:442021/11/22 社會 超商總公司下令「大夜不提醒戴口罩」 鄉民轟：政府無能人民自救 08:232021/11/22 社會 新店帽T殺手疑老練代行者 開權利車繞市區製造斷點恐偷渡 08:102021/11/23 社會 壓到釣具起口角 失控男拿BB槍敲釣客頭 還抽長刀砍手指 14:182021/11/22 社會 山區架網擄名鴿勒贖飼主 苗警破擄鴿及販毒集團逮15嫌 08:382021/11/22 社會 超商店員勸戴口罩遭刺死 陳時中：要自行考量安全 09:192021/11/22 生活 社會熱門新聞 新店咖啡商遭槍決 帽T殺手2度變裝從桃園潛逃出境 - 社會 新店好爸爸遭行刑式槍決 「帽T殺手」10秒開4槍警曝：是熟人 - 社會 新店男遭行刑式後頸開2槍慘死 身分曝光是「咖啡豆貿易商」 - 社會 拾荒婦騎「粉紅重機」 車型曝光網驚：阿姨我不想努力了 - 社會 龜山小7店員遭刺死 前大夜班爆門市恐怖內幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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