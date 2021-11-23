移民署楊姓科員10年前協助應召集團，製作不實的查訪紀錄，讓李姓女子以假結婚方式來台從事性交易，刑事部分楊男依偽造文書等罪判刑10月定讞，行政究責部分，懲戒法院認他重創公務員誠實形象，判決降2級改敘，可上訴。

楊男與應召集團掛勾，他未事先將該案之查訪填寫在新北市專勤隊2011年訪查預定表，卻先以電話告知應召集團成員說他要到李女的三重區租屋處查訪，方便李女能事先準備，李女與人頭老公將一些日常用品放在三重區租屋處讓楊男拍照存證。

楊男明知李女與鄭姓男子是假結婚，僅與該2人閒聊幾句而未依規定實際做查訪工作及詢問鄭與李2人之工作、交友及家庭現況，且為符合查訪規定，除在現場拍照存證外，另要求鄭影印該處之租賃契約書供附卷之用，待約10餘分鐘就離開。

事後，楊男在談話重點欄填載「研判2人有共同居住生活之事實，問及陸配現況稱：目前無業在家，問及國人上班、平時交友及國人家人現況時，陸配均能侃侃而談，經交叉比對2人所述，均能合理提出，未發現有任何疑義之處」，製作不實的查察紀錄表。