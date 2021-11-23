歐舒丹星光修護美肌護理精華油嗅吸。（歐舒丹提供）

歐舒丹蠟菊星光修護美肌護理產品。（歐舒丹提供）

歐舒丹美妍美體中心。（歐舒丹提供）

歐舒丹美妍美體中心。（歐舒丹提供）

頂級保養歐舒丹以普羅旺斯水鄉之稱的卡馬格為設計藍圖，打造令人感受天然美景靜謐氛圍的獨特美妍美體中心Spa L’OCCITANE，成為隱藏於都市中的秘密南法度假感去處。

歐舒丹美妍美體中心以植萃產品結合獨特法式按摩手法，研發出全面多元化的美妍美體中心療程，針對人氣前導精華星光瓶打造，結合臉部及身體的90分鐘「光萃舒眠護理療程」，隨著星光瓶於今年全新升級，更因此推出全新75分鐘的「星光修護美肌護理」，專為忙碌新手媽咪、高階主管量身打造。

首先由美療師進行Koshi水能量療癒風鈴於周圍輕柔擺盪，首創為壓力肌者量身設計的放鬆環節，平穩柔和的音律瞬間撫平躁動不安，再使用經典蠟菊精華系列溫和卸除臉部彩妝、潔淨肌膚，使肌膚達到潔淨狀態後，即以「星光瓶」光萃肌活露，透過美療師運用玉石搭配按摩手技，首先運用「亮眼星光瓶」光萃肌活亮眼修護露，接著蠟菊賦活極萃油，最後敷上滿滿蠟菊精華的面膜。

敷面膜的同時，美療師運用峇里島式及瑞典式按摩手技，溫柔地揉捏肩頸、手部，療程結束前的伸展，可以幫助解除身體乏力。

星光修護美肌護理療75分鐘 定價3200元，即日起至12月31日周慶優惠價2880元。元氣能量護理療程25分鐘，定價1200元，適合睡眠品質不佳、易感受緊張壓力、需快速醒腦者。

Spa LOCCITANE歐舒丹美妍美體中心周慶期間，主療程全面享有9折優惠，更有限定超值優惠課程，指定特惠主打療程最低享75折、周慶限定超值局部療程優惠享6折優惠，並有消費集點活動兌換好禮，可兌換Spa療程抵用券及LOCCITANE產品正貨，活動詳情可電洽中山店02-2581-0687 ，永康店02-2321-6308。