台北地院前法官張耀宇過去因開庭多次遲到，還傳訊息給書記官稱「先唬爛電腦有點問題」，藉此掩飾遲到事實，甚至有31件承辦案件逾4個月未進行而停滯，影響當事人權益，其中一案更因遲未裁定導致受刑人被多關6天；監院認為張耀宇相關行為等有損司法威信且情節重大，予以彈劾，而他也辭職轉任律師，並於今年5月被判決裁罰6個月薪水、63萬元。不過，他日前卻在臉書宣布參選台北市議員。

根據監察院109年公告的彈劾文指出，張耀宇在2015年至2017年間，承辦案件超過4個月未進行而停滯者，共有31件，影響當事人權益，也曾在開庭遲到時，傳LINE給書記官稱「死了！我會遲到！」「先唬爛電腦有點問題好了」，作為遲到理由欺瞞當事人。

此外，彈劾文中也提到，張耀宇承辦106年度聲字第1549號案件，因未積極迅速審結並督導書記官正確送達，導致未發現應受送達之收容人已移監，遲至106年12月28日始查證該收容人正確之送達處所，該收容人因此遭多執行共6日，致構成刑事補償責任，斲傷司法威信而情節重大，爰依法彈劾。

懲戒法院今年5月判罰張耀宇6個月薪水共63萬元，不過當時張耀宇已經請辭法官職務，成為執業律師。

11月19日張耀宇突在剛成立不久的臉書粉專宣布，將參選台北市中正萬華區議員，並提到自己身為一位律師，堅信公平正義是穩定台灣社會的基石，不論過去擔任法官或成為執業律師的每一天，都堅守職業道德，為不冤發聲、為正義捍衛到底。

不過，他宣布選北市議員後，其「著黑歷史」也被起底並引發PTT網友討論，許多網友都驚訝「這就是新政治」、「這麼優秀，新政治的人才一定要收啊」、「是不是有人想害他，叫他從政」。