公投四大案將於12月18日投票，其中「反萊豬」與「重啟核四」議題引發高度關注。民進黨從總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌到基層民代，力推「與國際接軌」、「美國不高興」、「進入CPTPP」作為支持進口萊豬的論述。國民黨副發言人楊植斗認為，挺萊豬卻反核四是相當矛盾的事，既然衛福部部長陳時中都能說出「世界不是只有美國」這句話，那他也能用「台灣何必反歐盟？」這句話堵住民進黨支持者的嘴，因今年3月歐盟科學專家機構報告認定，核能屬於綠能的一種符合永續投資標準，且歐盟也堅守食安反對萊豬進口。

楊植斗22日在臉書發文表示，有些朋友問他，如何說服朋友公投投下同意票？尤其民進黨在萊豬這題說「與國際接軌」，吸引了不少希望讓世界看見台灣的選民。針對這個問題，楊直言他的答案很簡單，想和國際接軌，台灣可以有更聰明的作法。

楊植斗指出，今年3月，歐盟科學專家機構報告認定，核能屬於綠能的一種，因其不排碳符合永續投資標準；今年8月，聯合國歐洲經濟委員會也呼籲，不用核能的話2050年將無法達到碳中和；同時歐盟也堅守食安底線，反對萊豬進口。

對此，楊植斗強調，陳時中為高端疫苗辯護時，講了一句名言叫「世界不是只有美國」，現在這句話可以拿來堵住民進黨支持者的嘴，世界當然不只有美國，既然想和國際接軌，他就要反問一句「台灣何必反歐盟？」支持核電丶反對萊豬，在「反萊豬」、「重啟核四」兩大投下同意票，我們都是跟隨歐盟的步伐，才能與世界真正接軌。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛回應：「民進黨的言論就自打臉」、「世界不是只有美國，卻又說美國人會生氣」、「健康是一切的基礎，全台國人我們不能賠上世世代代的健康！」「如果哪天美國覺得大麻有豐厚利潤要臺灣買 ，是不是也要國際接軌？」「你這句話簡單又貼切」、「你的文都好可以喔」、「這論點很讚」。