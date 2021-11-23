特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上證實，今年6月才剛上市的高階車款「Model S Plaid」預計在明年3月進軍大陸市場，據特斯拉的介紹，此車款花不到兩秒就能從零加速至60英里（約90公里），是特斯拉目前續航力最長、且加速時間最短的車。

CNBC報導，馬斯克在推特上回覆網友詢問Model S Plaid什麼時候會在大陸上市時表示，預計在明年3月推出，但目前特斯拉官方並未說明相關的上市計畫，細節還有待進一步確認。

先前Model S Plaid推出時，馬斯克曾稱其比保時捷更快，且比以安全性著稱的Volvo更安全，Model S Plaid續航里程數為520英里（832公里），最高時速可達200英里（每小時320公里），號稱從零加速到破百公里不到2秒，是全球速度最快的量產車。

大陸則擁有全球最大的電動車市場，同時也是特斯拉的主要出口國。即使如此，特斯拉在大陸也面臨新創電動車小鵬、蔚來等當地業者的競爭，安全性則被認為是特斯拉需要解決的課題。